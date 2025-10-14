Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang: Không tự mãn với kết quả đã có

Bí thư Trần Lưu Quang lưu ý Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 không tự mãn, mà phải thẳng thắn tự hỏi TP.HCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với khu vực và quốc tế.

Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: BTC.

Sáng 14/10, phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM, cho biết đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi TP.HCM được sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển - sáng tạo lớn nhất cả nước và tầm khu vực.

Ông Quang khẳng định đây là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, thể hiện tầm nhìn xa, khát vọng xây dựng một trung tâm động lực mới của cả nước, là bước đi lịch sử, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, để TP.HCM - Bình Dương - Bà Rịa Vũng Tàu cùng hội nhập trong một không gian phát triển mới, hướng tới mục tiêu: "Vì hạnh phúc của nhân dân, vì cả nước, cùng cả nước - TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình và hội nhập".

Video trực tiếp Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 là đại hội đầu tiên của Đảng bộ TP.HCM sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo".

Hai nhiệm vụ quan trọng của Đại hội lịch sử

Theo Bí thư Quang, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị - xã hội của Đảng bộ, quân và dân thành phố. Với tư cách là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ, Đại hội lần này có 2 nhiệm vụ quan trọng.

Một là kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của Ban chấp hành đương nhiệm, trên cơ sở đó xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2025-2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo, phù hợp với đặc điểm của mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Hai là thảo luận đóng góp một cách tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm cao vào các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương chuẩn bị.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2020-2025, ông Quang cho rằng mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có (nhất là tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, cùng những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và thiên tai, biến đổi khí hậu), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua thử thách, đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả lĩnh vực.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh gọn biên chế được triển khai đồng bộ, gắn với việc xây dựng mô hình chính quyền hai cấp phù hợp với quy mô, đặc thù quản lý của thành phố sau hợp nhất.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Bí thư Quang cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Ảnh: BTC.

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,7%/năm, GRDP bình quân đầu người đạt 8.224 USD , gấp 1,7 lần cả nước, quy mô kinh tế chiếm trên 23,5% GDP cả nước, đóng góp hơn 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia, số lượng doanh nghiệp chiếm 31% cả nước.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ chất lượng cao và kinh tế xanh, kinh tế số; năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện rõ rệt. Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, năng lượng, logistics được đầu tư đồng bộ, tạo tiền đề cho liên kết vùng và kết nối quốc tế.

Thu ngân sách Nhà nước liên tục tăng, bình quân mỗi năm vượt dự toán 10-15%, là đầu tàu kinh tế chủ lực của cả nước.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, chăm lo người có công, người nghèo, công nhân, người lao động được thực hiện đầy đủ, thường xuyên; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao tiếp tục phát triển; môi trường sống, không gian đô thị được quan tâm chỉnh trang, hiện đại, văn minh.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ.

"Những kết quả to lớn đó là minh chứng sinh động cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân TP.HCM, thể hiện ý chí kiên định, khát vọng vươn lên mạnh mẽ vì mục tiêu chung - 'TP.HCM phát triển nhanh, bền vững, nghĩa tình, hiện đại, hội nhập, xứng đáng là đầu tàu, động lực phát triển của cả nước'", ông nhấn mạnh.

Lời cam kết vươn tới tầm cao mới của TP.HCM

Theo Bí thư Trần Lưu Quang, khi thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã được hợp nhất, tạo nên một không gian phát triển mới, một nguồn lực và động lực mới, sức mạnh cộng hưởng mới, mở ra thời kỳ phát triển với tầm vóc, quy mô, vị thế và khát vọng lớn hơn.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo: "Vì sự phát triển nhanh, ổn định, bền vững của đất nước; chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân; xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, chuyển từ quản lý thụ động sang chủ động phục vụ nhân dân, kiến tạo phát triển, đủ năng lực tổ chức triển khai có hiệu quả các chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống trong kỷ nguyên phát triển và thịnh vượng".

Thấm nhuần tinh thần đó, Đại hội Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 không chỉ là một cột mốc chính trị đặc biệt quan trọng, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, hòa chung nhịp bước tiến của cả dân tộc trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội nhận thức sâu sắc rằng bên cạnh những thành tựu nổi bật đã đạt được, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

Với tinh thần đồng hành và kiến tạo, khiêm tốn và cầu thị, trách nhiệm và khát vọng, Bí thư Trần Lưu Quang đề nghị Đại hội tập trung hoàn thành tốt 3 nội dung lớn.

TP.HCM anh hùng trong kháng chiến, năng động trong đổi mới, sáng tạo trong hội nhập, và sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới. Đó là khát vọng cháy bỏng và cam kết đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ... Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

Thứ nhất, Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là Đại hội của niềm tin, tầm nhìn và hành động.

Bí thư Quang đề nghị các đại biểu thảo luận dân chủ, thẳng thắn, nhìn nhận toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được, đồng thời nhìn thẳng vào sự thật, phân tích sâu sắc những khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ qua.

"Chúng ta không tự mãn với những kết quả đã có, không tự bằng lòng với chính mình, mà phải thẳng thắn tự hỏi: 'TP.HCM đang đứng ở đâu trong tương quan phát triển với các trung tâm lớn của khu vực và quốc tế? Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, bản sắc và truyền thống của thành phố đã được phát huy tương xứng hay chưa? Mức sống, thu nhập và hạnh phúc của người dân đã thực sự trở thành thước đo phát triển hay chưa?'", Bí thư Quang gợi mở.

Từ đó, Đại hội cần rút ra những bài học sâu sắc, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và quyết sách lớn nhằm xây dựng TP.HCM mở rộng phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và niềm tin của nhân dân.

"TP.HCM anh hùng trong kháng chiến, năng động trong đổi mới, sáng tạo trong hội nhập, và sẽ vươn lên mạnh mẽ hơn trong thời kỳ mới. Đó là khát vọng cháy bỏng và cam kết đầy trách nhiệm của toàn Đảng bộ, của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân thành phố hôm nay, với các thế hệ mai sau", ông nêu rõ.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: BTC.

Thứ hai, các đại biểu cần tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm vào các chuyên đề phát triển trọng tâm của thành phố, đồng thời tham gia góp ý sâu sắc vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM đối với Đảng, đối với đất nước.

Thứ ba, một nội dung có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội là công tác nhân sự. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình các bước về nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 và Đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Trong chương trình Đại hội sẽ nội dung công bố Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời báo cáo với Đại hội về Đoàn đại biểu của thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Bí thư Quang, bước vào kỷ nguyên mới, TP.HCM càng phải vượt lên chính mình, phát huy bản lĩnh tiên phong, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn tầm khu vực.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa I đề ra định hướng xây dựng và phát triển thành phố trong 5 năm tới với mục tiêu bao trùm là: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tiên phong vì cả nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới;

Chúng ta không cho phép mình dừng lại, bằng lòng với những thành tựu hôm qua, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, vươn tới tầm cao mới, vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, hướng tới 100 năm thành lập Đảng (2030), thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng".

Bí thư Trần Lưu Quang cho rằng những mục tiêu này vừa nặng nề, vừa vinh dự, vẻ vang, là trách nhiệm lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, mà trước hết là của các đại biểu dự Đại hội hôm nay.

"Chúng ta không cho phép mình dừng lại, bằng lòng với những thành tựu hôm qua, mà phải không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, vươn tới tầm cao mới, vì sự phát triển phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân", Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 3 ngày từ 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới". Phiên trù bị đại hội diễn ra vào sáng 13/10. Cả ngày 14 và buổi sáng 15/10, đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phiên chính thức và bế mạc.