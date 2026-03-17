Bắt giữ tài xế 'ngáo đá' lái xe quá tải gây tai nạn chết người

Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ Huỳnh Nhơn, tài xế dương tính với ma túy, lái xe quá tải gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong trên Quốc lộ 29.

Tối 17/3, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định tạm giữ tài xế Huỳnh Nhơn (sinh năm 1987, trú thôn 1, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, sau khi gây tai nạn liên hoàn khiến 1 người tử vong.

Cơ quan điều tra xác định tài xế Huỳnh Nhơn dương tính với chất ma túy Amphetamin và Methamphetamine (ma túy đá) và điều khiển ôtô quá tải trọng 49,34%.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 16/3, tại Km 190 Quốc lộ 29, thuộc thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk. Thời điểm trên, Huỳnh Nhơn lái ô tô tải BKS 47C - 304.82 chở chủ xe là bà P.T.T. (trú thôn 1, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) đi trên Quốc lộ 29.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 1 người chết, 4 ôtô hư hỏng nặng.

Khi đến đoạn đường xuống dốc thuộc thôn Ea Ngai 1 (xã Pơng Drang), xe tải do Nhơn điều khiển tông liên hoàn 3 ôtô khác.

Chưa dừng lại, xe này còn tông trúng anh L.Q.K. (sinh năm 2005, trú thôn Cư Bang, xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk) đang đứng bên phải đường.

Hậu quả, anh K. tử vong tại chỗ, 4 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8 đến hiện trường chỉ đạo, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra xác minh ban đầu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.