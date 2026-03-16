Triệu tập tài xế lao xe lên vỉa hè gây tai nạn rồi bỏ trốn

Ngày 16/3, thông tin từ Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng cho biết đơn vị đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc một tài xế điều khiển ôtô gây tai nạn, sau đó bỏ mặc nạn nhân, tẩu thoát khỏi hiện trường.

Vụ việc xảy ra khoảng 1h03 ngày 15/3, tại khu vực trước cửa số nhà 209 Hồ Sen, phường Lê Chân (TP Hải Phòng).

Vào thời điểm trên, bà H.N.T (SN 1966, trú phường Lê Chân) đang đứng trên vỉa hè, thì ôtô bất ngờ lao lên đâm trúng bà T. Cú đâm khiến bà H.N.T bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng).

Phương tiện gây tai nạn tại hiện trường. Ảnh: Trích xuất từ camera.

Đáng chú ý, sau khi vụ tai nạn xảy ra, tài xế ôtô đã bỏ mặc nạn nhân đau đớn nằm trên vỉa hè, di chuyển phương tiện rời khỏi hiện trường. Đoạn clip ghi lại vụ việc từ camera của nhà dân được chia sẻ lên mạng xã hội, gây dư luận tiêu cực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT đã vào cuộc xác minh, xác định phương tiện gây tai nạn là ôtô con hiệu Kia màu mận chính, BKS 15K -279.82 do một người đàn ông điều khiển.

Tiếp tục xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSGT xác định danh tính tài xế gây tai nạn là ông Nguyễn Xuân Trường (SN 1978, trú phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng), đã triệu tập làm việc với tài xế này.

Tại cơ quan Công an, tài xế Nguyễn Xuân Trường thừa nhận là người trực tiếp điều khiển ôtô BKS 15K -279.82 gây ra vụ tai nạn nêu trên.

Hiện Phòng CSGT tiếp tục phối hợp điều tra, xác định rõ hành vi vi phạm, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý tài xế Nguyễn Xuân Trường theo quy định của pháp luật.