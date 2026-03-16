Bắt giữ nam thiếu niên trộm hơn 5 cây vàng của họ hàng dịp Tết

Lợi dụng lúc gia đình người họ hàng đi vắng dịp Tết Nguyên đán, Huy phá két sắt lấy hơn 5 cây vàng rồi mang đi bán, tiêu xài cá nhân và đi du lịch.

Ngày 16/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Gia Huy (16 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thôn 13, xã Kbang, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo cơ quan công an, ngày 5/3/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo từ Công an phường Vũ Ninh về vụ mất trộm số lượng lớn vàng tại căn hộ của chị Lê Thị T.H. (phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh).

Nguyễn Gia Huy và tang vật vụ án tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Gia đình chị H. cho biết hơn 7 cây vàng cất trong két sắt tại căn hộ chung cư Royal Park (tổ dân phố Thanh Sơn, phường Vũ Ninh) bất ngờ bị kẻ gian lấy trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Vũ Ninh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và khẩn trương truy xét đối tượng.

Sau khoảng 10 giờ điều tra, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Gia Huy và bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại một căn hộ ở tòa S105, khu chung cư Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận có quan hệ họ hàng với chị H. và biết gia đình này có điều kiện kinh tế. Khoảng 9h ngày 14/2/2026, lợi dụng lúc gia đình chị H. về quê ăn Tết, Huy mang theo máy cắt sắt loại nhỏ đột nhập căn hộ, cắt phá két sắt rồi lấy trộm nhiều tài sản bằng vàng.

Số tài sản Huy lấy gồm nhẫn vàng, hạt đậu vàng, thìa và bình vàng với tổng khối lượng khoảng 5,3 cây vàng.

Sau khi trộm được số vàng trên, Huy mang đến các tiệm vàng tại Bắc Ninh và phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) bán, thu về khoảng 887 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được đối tượng dùng để tiêu xài cá nhân và đi du lịch trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo cơ quan điều tra, Huy thường xuyên có mặt tại Bắc Ninh, thuê khách sạn, nhà nghỉ để ở và giao du với một số bạn bè quen biết.

Ngày 12/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Gia Huy để tiếp tục điều tra, xử lý.