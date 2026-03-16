Triệt phá sới bạc, bắt giữ 9 đối tượng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc dưới hình thức chơi bài "ba cây".

Thực hiện kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm về tệ nạn xã hội và từ nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, khoảng 15h30 ngày 11/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị liên quan đột kích nơi ở của Đoàn Văn Tình (SN 1970, trú tại thôn Định Thanh, xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa), qua kiểm tra phát hiện 9 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh bài "ba cây" thắng thua bằng tiền.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 141 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bài tú lơ khơ và các tang vật liên quan. Các đối tượng được đưa về cơ quan Công an để đấu tranh làm rõ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.