Vụ án sân bay Nha Trang: Hậu 'Pháo' và hàng trăm bị hại kháng cáo

Sau bản án sơ thẩm vụ án "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại sân bay Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa cũ), nhiều bị cáo và hàng trăm bị hại đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo đó, các bị cáo trong vụ án có đơn kháng cáo gồm: Hoàng Viết Quang (cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự;

Bị cáo Nguyễn Duy Cường (cựu Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo với lý do mức án 2 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo là quá nặng, chưa phù hợp với vai trò, vị trí, hành vi khách quan và các tình tiết giảm nhẹ trong vụ án.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu và các bị cáo nghe Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên án vào đầu tháng 1/2026.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu (nguyên Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) kháng cáo xin xem xét về nội dung chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng Quân đội để khắc phục triệt để hậu quả vụ án do bị cáo gây ra mà Tòa án quân sự Quân khu 5 chưa xem xét.

Còn bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) và bị cáo Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do các bị cáo có nhân thân tốt, gia đình là người có công với cách mạng,… cả hai bị cáo đã tự nguyện, tác động gia đình bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả vụ án.

Hàng trăm bị hại kháng cáo

Đáng chú ý, ngoài các bị cáo có đơn kháng cáo nêu trên, vụ án còn có hàng trăm bị hại có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm hoặc kháng cáo về phần dân sự.

Những người này được tòa sơ thẩm xác định tư cách tố tụng là bị hại, buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường.

Tuy nhiên, những người này cho rằng họ không phải bị hại trong vụ án mà là bên thứ ba ngay tình, bởi thời điểm ký kết hợp đồng với phía Phúc Sơn họ tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản của các đơn vị liên quan, không hề hay biết về các sai phạm bị phát hiện sau này.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu và Nguyễn Thị Hằng tại phiên sơ thẩm.

Họ cũng cho rằng việc nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn thực chất là góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp thực hiện dự án tại tỉnh Khánh Hòa, vốn này được doanh nghiệp sử dụng để thi công hạ tầng chứ không chiếm đoạt hay biến mất như một hành vi lừa đảo,…

Do đó, các nhà đầu tư đề nghị tòa phúc thẩm buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án, bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Văn Hậu và cổ đông công ty chuyển nhượng cổ phần, thì phải đảm bảo đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa vụ (cho đến khi chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản), đồng thời đối tác phải đảm bảo có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án và cam kết bằng văn bản về trách nhiệm với nhà đầu tư.

Số khác còn cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm về hành vi trốn thuế của những người bán suất đầu tư hưởng chênh lệch, cần xem xét họ có đồng phạm với các bị cáo hay không,…

Trường hợp không thể giải quyết các vấn đề dân sự như đã nêu, nhà đầu tư đề nghị tòa phúc thẩm hủy phần án này để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng (ngoài cùng bên phải) cùng 2 bị cáo Nguyễn Duy Cường và Hoàng Viết Quang tại phiên tòa.

Trước đó, trong các ngày 6-10/1/2026, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án quân sự Quân khu 5 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) mức án 4 năm tù, tổng hợp với mức án 22 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thắng phải chấp hành hình phạt chung là 26 năm 6 tháng tù;

Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) mức án 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với mức án 13 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Vinh phải chấp hành hình phạt chung là 17 năm tù;

Đào Công Thiên (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) mức án 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với mức án 16 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thiên phải chấp hành hình phạt chung là 20 năm tù; Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa) mức án 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp với mức án 13 năm tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thái phải chấp hành hình phạt chung là 16 năm 6 tháng tù;

Hoàng Viết Quang (nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến) mức án 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) mức án 2 năm 6 tháng tù cùng về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Xử phạt các bị cáo Nguyễn Văn Hậu (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) mức án 11 năm tù, tổng hợp hình phạt 30 năm tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Hậu phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù;

Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) mức án 8 năm 6 tháng tù, tổng hợp hình phạt 2 năm tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Định phải chấp hành hành phạt chung là 10 năm 6 tháng tù;

Nguyễn Thị Hằng (Phó TGĐ Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn) mức án 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hành phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Hằng phải chấp hành hình phạt chung là 12 năm tù cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài việc tuyên án trách nhiệm hình sự và dân sự với các bị cáo, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án quân sự Quân khu 5 còn kiến nghị đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.