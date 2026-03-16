Khởi tố đối tượng chế thuốc nam rồi rao bán trên mạng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (SN 1993, trú tại xã Pu Nhi) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm".

Mặc dù không có chuyên môn, không được đào tạo về y học cổ truyền, đối tượng đã thu hái nhiều loại cây rừng, băm, phơi khô, trộn lẫn, đóng gói rồi quảng cáo là "thuốc nam" chữa các bệnh dạ dày, phụ khoa… và rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Lực lượng Công an khám xét cơ sở sản xuất thuốc "dỏm" của đối tượng Phàng Thị Sua.

Trong một vụ việc khác, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" liên quan đến Giàng A Cu (SN 1990, trú tại xã Na Son).

Tại thời điểm khám xét nơi ở ngày 23/6/2025, đối tượng không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề y dược, nhưng tự thu hái các loại cây rừng, phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung tên là "Gậu Sua", thuốc chữa bệnh dạ dày tên là "Phềnh Mông Giàng", bán trên nền tảng mạng xã hội.

Đối tượng Giàng A Cu và Phàng Thị Sua quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội.

Cả hai đối tượng đã bán được hơn 2.000 sản phẩm cho người mua tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện các vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời thông báo những cá nhân đã mua các sản phẩm nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Điện Biên để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.