Vụ sân bay Nha Trang: 2 cựu Thiếu tướng xin miễn trách nhiệm hình sự

Sau khoảng 2 tháng xét xử sơ thẩm, các bị cáo Hoàng Viết Quang (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Cục trưởng Cục Tác chiến - Bộ Quốc phòng) và Nguyễn Duy Cường (cựu Thiếu tướng, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan không quân) kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự, xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Hậu "Pháo" xin xem xét nội dung chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng Quân đội

Bị cáo Cường nêu lý do kháng cáo mức án 2 năm 6 tháng tù giam đối với ông quá nặng, chưa phù hợp với vai trò, vị trí, hành vi khách quan và các tình tiết giảm nhẹ trong vụ án.

Riêng bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT, Tập đoàn Phúc Sơn) kháng cáo xin xem xét về nội dung chứng thư bảo lãnh của Ngân hàng Quân đội để khắc phục triệt để hậu quả vụ án do bị cáo gây ra mà Tòa án quân sự Quân khu 5 chưa xem xét.

Bị cáo Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á) và Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, chị gái Hậu) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do có nhân thân tốt, gia đình có công với cách mạng, cả hai bị cáo đã tự nguyện, tác động bồi thường thiệt hại.

Đáng chú ý, ngoài các bị cáo có đơn kháng cáo nêu trên, vụ án còn có hàng trăm bị hại (nhà đầu tư) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm hoặc kháng cáo về phần dân sự.

Những người này được tòa sơ thẩm xác định tư cách tố tụng là bị hại, buộc bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường. Tuy nhiên, họ cho rằng mình không phải bị hại trong vụ án mà là bên thứ ba ngay tình, bởi thời điểm ký kết hợp đồng với phía Phúc Sơn họ tin tưởng tuyệt đối vào văn bản của các đơn vị liên quan, không hề biết về sai phạm bị phát hiện sau này.

Bên cạnh đó, các bị hại nêu quan điểm việc nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn thực chất là góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp thực hiện dự án tại tỉnh Khánh Hòa, vốn này được doanh nghiệp sử dụng để thi công hạ tầng chứ không chiếm đoạt hay biến mất như một hành vi lừa đảo. Do đó, nhà đầu tư đề nghị tòa phúc thẩm buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai dự án, bàn giao đất cho họ theo đúng nội dung hợp đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Văn Hậu và cổ đông công ty chuyển nhượng cổ phần thì phải đảm bảo đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa vụ (cho đến khi chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản), đồng thời đối tác phải đảm bảo có đủ năng lực, kinh nghiệm triển khai dự án và cam kết bằng văn bản về trách nhiệm với nhà đầu tư.

Một số khác còn cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm về hành vi trốn thuế của những người bán suất đầu tư hưởng chênh lệch, cần xem xét nhóm người này có đồng phạm với các bị cáo hay không.

Trường hợp không thể giải quyết các vấn đề dân sự như đã nêu, nhà đầu tư đề nghị tòa phúc thẩm hủy án này để điều tra, xét xử lại theo thủ tục chung.

Chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư

Được biết liên quan đến các sai phạm tại dự án, đầu tháng 1/2026, HĐXX sơ thẩm Tòa án quân sự Quân khu 5 đã tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường mỗi người mức án 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai".

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu lĩnh 11 năm tù. Tổng hợp hình phạt 30 năm tù của bản án trước đó, buộc Hậu phải chấp hành chung là 30 năm tù.

Trần Hữu Định bị phạt 8 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Hằng lĩnh mức án 7 năm 6 tháng tù, tổng hợp với hình phạt 4 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Hằng phải chấp hành chung 12 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối với nhóm cựu cán bộ chính quyền địa phương, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) bị phạt 4 năm tù. Tổng hợp với mức án 22 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thắng phải chấp hành chung 26 năm 6 tháng tù;

Lê Đức Vinh (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với mức án 13 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Vinh phải chấp hành là 17 năm tù.

Đào Công Thiên (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với mức án 16 năm 6 tháng tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thiên phải chấp hành 20 năm tù.

Bị cáo Võ Tấn Thái (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa) 3 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với mức án 13 năm tù của bản án trước đó, buộc bị cáo Thái phải chấp hành tổng là 16 năm 6 tháng tù.

Ngoài án phạt tù, HĐXX sơ thẩm Tòa án quân sự Quân khu 5 còn kiến nghị đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ 12/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận đất từ Bộ Quốc phòng, đồng thời giao cho Công ty Phúc Sơn khi Thủ tướng chưa sắp xếp cơ sở nhà đất, chưa có quyết định thu hồi đất, quyết định giao đất là không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nhận đất, mặc dù chưa bảo đảm thủ tục pháp lý, Công ty Phúc Sơn chưa được phép huy động vốn, các sản phẩm tại dự án chưa được cấp phép chuyển nhượng đất nền cho người dân tự xây dựng nhưng bị cáo Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo nhân viên trong công ty tổ chức truyền thông, giới thiệu với khách hàng là dự án đã đủ thủ tục pháp lý, triển khai hoạt động phân phối bán hàng; ký 983 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với hơn 686 cá nhân, tổ chức, chiếm đoạt số tiền hơn 7.000 tỷ đồng .

Các bị cáo là người có chức vụ quyền hạn cao ở địa phương, là người có chức năng tham mưu cho các cơ quan của Bộ Quốc phòng và địa phương nhưng không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ của mình gây thiệt hại cho Bộ Quốc phòng trong công tác quản lý đất quốc phòng.

Các bị cáo biết rõ hoặc buộc phải biết rõ nhưng vẫn cố ý thực hiện, bỏ mặc để xảy ra dẫn đến việc thu hồi, bàn giao đất không đúng cho Công ty Phúc Sơn. Quá trình điều tra thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ có liên quan chứng minh hành vi phạm tội của từng bị cáo.