Tiểu sử ông Lê Quốc Phong, tân Phó bí thư thường trực TP.HCM

  • Thứ ba, 14/10/2025 12:40 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Quốc Phong

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

Sinh ngày 3/5/1978 tại Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII

Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV

Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học; Cao cấp lý luận chính trị

11/2002-12/2004

Bí thư Đoàn Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên BCH Thành đoàn TP.HCM

1/2005-9/2007

Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM; Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM; Phó chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM

9/2007-4/2009

Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

4/2009-2012

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn TP.HCM, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM

3/2013

Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM

12/2013

Bí thư Trung ương đoàn khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX

1/2016

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII

1/2016-12/2017

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 4/2016); Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ 5/2016). Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 5/2016)

12/2017

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI

7/2018

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019

8/2020

Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

11/10/2020

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025

19/10/2020

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

14/10/2025

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM

