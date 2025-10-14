Tiểu sử ông Lê Quốc Phong, tân Phó bí thư thường trực TP.HCM

|
Lê Quốc Phong
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM
Sinh ngày 3/5/1978 tại Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII
Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV
Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học; Cao cấp lý luận chính trị
11/2002-12/2004
Bí thư Đoàn Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên BCH Thành đoàn TP.HCM
1/2005-9/2007
Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM; Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM; Phó chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM
9/2007-4/2009
Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam
4/2009-2012
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn TP.HCM, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM
3/2013
Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM
12/2013
Bí thư Trung ương đoàn khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX
1/2016
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII
1/2016-12/2017
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 4/2016); Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ 5/2016). Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 5/2016)
12/2017
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI
7/2018
Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019
8/2020
Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025
11/10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025
19/10/2020
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
1/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
14/10/2025
Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM