Tiểu sử ông Lê Quốc Phong, tân Phó bí thư thường trực TP.HCM

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, vừa được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Lê Quốc Phong Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Sinh ngày 3/5/1978 tại Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học; Cao cấp lý luận chính trị 11/2002-12/2004 Bí thư Đoàn Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM, Ủy viên BCH Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên BCH Thành đoàn TP.HCM 1/2005-9/2007 Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TP.HCM; Bí thư Ban cán sự Đoàn Đại học Quốc gia TP.HCM; Phó chủ tịch Hội sinh viên TP.HCM 9/2007-4/2009 Phó bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 4/2009-2012 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó bí thư Thường trực, Trưởng ban Thanh niên Trường học Thành Đoàn TP.HCM, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM 3/2013 Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa VIII, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.HCM 12/2013 Bí thư Trung ương đoàn khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX 1/2016 Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII 1/2016-12/2017 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 4/2016); Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam (từ 5/2016). Đại biểu Quốc hội khóa XIV (từ 5/2016) 12/2017 Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI 7/2018 Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019 8/2020 Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 11/10/2020 Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025 19/10/2020 Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 1/2021 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII 14/10/2025 Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM