Tập đoàn UAE sắp xây trung tâm siêu dữ liệu AI gần 2 tỷ USD tại TP.HCM

Thông tin được ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM chia sẻ khi trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 15/10.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM trình bày tham luận tại Đại hội sáng 15/10. Ảnh: BTC.

Theo ông Lâm Đình Thắng, trong nhiệm kỳ qua, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực, làm nền tảng cho sự phát triển trong 5 năm tới.

Đặc biệt, đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), thể hiện vai trò của khoa học công nghệ, dự kiến cuối năm 2025 đạt 59%, và được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng 5 năm tới.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo xếp thứ 5 khu vực

Những năm qua, kinh tế số của TP.HCM phát triển mạnh mẽ, đóng góp 22% vào GRDP năm 2024 và dự kiến tăng lên 25% trong năm 2025.

Nhờ đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng số, đến nay thành phố được xếp hạng nhì về Chỉ số Chuyển đổi số và Chỉ số Đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố cũng đứng thứ 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á. Một yếu tố khác cũng rất thuận lợi trong hoạt động tài chính số, theo ông Thắng, là thành phố đã vươn lên hạng 30 thế giới về Blockchain.

Ông Lâm Đình Thắng chia sẻ với đại hội về những kết quả đạt được trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, chuyển đổi số của TP.HCM những năm qua. Ảnh: BTC.

Để đạt được những kết quả này, thành phố đã kiên trì triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm trong nhiều năm qua, đặc biệt là xây dựng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, nổi trội để thu hút nhân tài và vốn đầu tư, điển hình như hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho đổi mới sáng tạo, chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền công, hình thành các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

Thành phố cũng nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư, như giảm gần 300 thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh, tương đương hơn 1.900 ngày làm việc; thành lập các tổ công tác chuyên trách để hỗ trợ trực tiếp và kịp thời cho các nhà đầu tư chiến lược.

Nhờ đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lĩnh vực khoa học công nghệ đã thu hút 1,6 tỷ USD (chiếm 40%) vốn FDI. Hiện, thành phố có hơn 140 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đứng thứ 2 cả nước. Đáng chú ý, thành phố đã thu hút nhiều trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn.

Riêng với chính quyền số, thành phố cũng đang nỗ lực chuyển sang phương thức quản trị dựa trên dữ liệu thông qua nhiều nền tảng số. Một số ngành có mô hình chuyển đổi số và ứng dụng AI tiêu biểu như y tế, giáo dục, và giao thông. Công tác an toàn thông tin được chú trọng với mô hình bảo vệ 4 lớp và các hoạt động diễn tập thực chiến thường xuyên.

Đặc biệt, thành phố chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo chiều sâu và rộng. Với tiềm lực gần 100 đơn vị đào tạo chất lượng cao trên địa bàn thành phố, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã mở văn phòng và trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), như SAP, Marvell, Qualcomm...

Hiện nay, thành phố là nơi tập trung hơn 55% lập trình viên của cả nước. Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 40.000 cán bộ, công chức và hàng trăm học sinh xuất sắc đã được tập huấn, đào tạo về AI.

Dù vậy, bên cạnh những thành tựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho rằng thành phố cũng đang có một số thách thức lớn. Đến nay, cơ chế quản lý khoa học công nghệ vẫn chưa linh hoạt theo kinh tế thị trường, thiếu các không gian thử nghiệm cho sản phẩm công nghệ mới.

Trong khi đó, hạ tầng dữ liệu chưa hoàn thiện để chuyển đổi số toàn diện, rất cần hỗ trợ từ các bộ, ngành Trung ương. Mô hình liên kết "3 nhà" chưa thực sự phát triển theo chiều sâu. Tổng chi xã hội cho nghiên cứu và phát triển còn thấp.

3 đột phá đưa TP.HCM thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế

Hướng đến giai đoạn 2025-2030, TP.HCM đặt mục tiêu chiến lược trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, với nền kinh tế số chiếm từ 30% GRDP và năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp ít nhất 60% vào tăng trưởng.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, thành phố sẽ tập trung vào 3 giải pháp đột phá trọng tâm, tạo ra một hệ sinh thái toàn diện cho sự phát triển bền vững.

Giải pháp đột phá thứ nhất là về cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư. Trọng tâm là thiết lập các khu thử nghiệm (sandbox) theo chuẩn quốc tế với cơ chế đặc thù để thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao.

Song song đó, thành phố sẽ xin ý kiến Trung ương để đẩy mạnh triển khai các mô hình hợp tác Công - Tư và Công - Công để huy động tối đa nguồn lực cho khoa học công nghệ. Mấu chốt của giải pháp này là phát triển các tổ chức nghiên cứu mạnh, được trao quyền tự chủ và có chính sách đãi ngộ đặc biệt để thu hút và giữ chân nhân tài, tạo thành bệ phóng vững chắc cho sự phát triển.

"Đặc biệt, thành phố đón nhận tin vui khi hiện nay, Tập đoàn G42 của UAE đang dự kiến đầu tư trung tâm siêu dữ liệu AI với số vốn gần 2 tỷ USD tại thành phố", ông Thắng chia sẻ với đại hội.

Các đại biểu lắng nghe tham luận tại đại hội. Ảnh: BTC.

Giải pháp đột phá thứ hai, theo ông, là tập trung vào công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Thành phố sẽ ưu tiên phát triển các công nghệ thế mạnh như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, chip bán dẫn, robot, blockchain và y sinh; đẩy nhanh việc hình thành các trung tâm dữ liệu lớn (Big Data).

Đồng thời, TP.HCM sẽ thiết lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, linh hoạt để thu hút vốn đầu tư mạo hiểm.

Theo ông Thắng, thành phố sẽ phối hợp với Đại học Quốc gia để xây dựng đề án thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, trước mắt là theo 4 hướng: tại Đại học Quốc gia, kết nối với các đại học, học viện; tại các khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố; tại các đơn vị do Nhà nước đầu tư và hợp tác công tư.

Đồng thời, thành phố sẽ tập trung hỗ trợ nguồn lực cho các trung tâm đổi mới sáng tạo có tiềm năng trên địa bàn.

Giải pháp đột phá thứ ba là về quản trị số và nguồn nhân lực số. Trọng tâm là đẩy nhanh xây dựng dữ liệu số và các nền tảng số để chính quyền thành phố hoàn thiện mô hình điều hành dựa trên dữ liệu.

TP.HCM cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác "4 nhà" (Nhà trường - Nhà nước - Doanh nghiệp - Quỹ đầu tư, Ngân hàng) cùng với ngoại giao công nghệ và thu hút chuyên gia quốc tế, bên cạnh đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực số để duy trì và thúc đẩy vị thế của thành phố.

Với các định hướng chiến lược này, TP.HCM nỗ lực trở thành trung tâm khoa học công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế, góp phần xây dựng hệ sinh thái kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn, phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế tri thức toàn cầu.​