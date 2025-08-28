Đà Nẵng khởi động trung tâm dữ liệu AI với vốn đầu tư 200 triệu USD

Dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Đà Nẵng là một bước tiến quan trọng, không chỉ với TP Đà Nẵng mà cả chiến lược chuyển đổi số và phát triển hạ tầng công nghệ cao của Việt Nam.

Dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Đà Nẵng chính thức được khởi động. Ảnh: PV/Vietnam+.

Ngày 28/8, Tập đoàn viễn thông và hạ tầng IPTP Networks chính thức khởi động dự án Trung tâm Dữ liệu AIDC DeCenter tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, TP Đà Nẵng.

Đây là một trong những trung tâm dữ liệu AI-Ready đầu tiên tại Việt Nam, được thiết kế theo mô hình phân khu tổ hợp đạt chuẩn Tier 3+/Tier 4 Uptime, hướng đến mục tiêu trở thành nền tảng hạ tầng cốt lõi cho điện toán hiệu năng cao (HPC), trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain và dịch vụ điện toán đám mây.

AIDC DeCenter có diện tích 10.000 m2, với sức chứa 1.000 racks, công suất tối thiểu 10 MW, tổng vốn đầu tư là 200 triệu USD (trong đó giai đoạn 1 là 20 triệu USD ) và dự kiến khởi công ngày 29/3/2026.

Trung tâm dữ liệu AI này được áp dụng mô hình Carrier Neutral, cho phép tối ưu chi phí, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, giảm rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất, đảm bảo độ trễ thấp, kết nối đa chiều.

Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks khẳng định AIDC DeCenter không chỉ là một trung tâm dữ liệu, mà là hệ sinh thái hạ tầng số quốc tế đầu tiên đặt nền móng tại Việt Nam.

Mục tiêu của AIDC DeCenter là kiến tạo một hạ tầng an toàn, hiệu năng và bền vững, đủ sức đáp ứng những bài toán điện toán khắt khe nhất của kỷ nguyên AI và Blockchain. Từ Đà Nẵng, AIDC DeCenter sẽ trở thành cửa ngõ công nghệ mới của Đông Nam Á, giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội và vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng toàn cầu.

Ông Vladimir Kangin, CEO IPTP Networks cho hay đây là hệ sinh thái hạ tầng số quốc tế đầu tiên đặt nền móng tại Việt Nam. Ảnh: PV/Vietnam+.

Theo ông Trần Văn Bách, đồng sáng lập DeCenter Foundation & AIDC DeCenter, trung tâm này là dự án trọng điểm đầu tiên trong chuỗi sáng kiến của DeCenter Foundation, nhưng cũng là viên gạch khởi đầu cho một tầm nhìn dài hạn đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực.

Theo dự báo của Mordor Intelligence và GII Research, thị trường trung tâm dữ liệu Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 524,7 MW (2025) lên 950,4 MW (2030). Do vậy, theo lãnh đạo IPTP Networks, AIDC DeCenter ra đời không chỉ là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành trung tâm dữ liệu và AI của khu vực, mà còn đặt nền móng phát triển các dịch vụ chiến lược tiếp theo: AI Cloud - hạ tầng đám mây AI dành cho doanh nghiệp; Human-Centered Audit Platform - nền tảng kiểm định AI minh bạch; DePIN & RWA (mạng lưới hạ tầng điện toán phân tán và số hóa tài sản thế giới thực).