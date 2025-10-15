Chỉ định 75 đại biểu TP.HCM dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bao gồm 75 đồng chí.

Sáng 15/10, tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đoàn đại biểu TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã ra mắt.

Đoàn đại biểu gồm 75 đồng chí, được chỉ định căn cứ theo Quyết định 2370 của Bộ Chính trị .

Cùng với đó, có 5 đồng chí là đại biểu đương nhiên dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bao gồm ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu .

Đoàn đại biểu Đảng bộ TP.HCM dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: BTC.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13 đến 15/10, với chủ đề "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tư nhân; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để TP.HCM tiên phong cùng cả nước trong kỷ nguyên mới".

Đại hội sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Trong phiên bế mạc sáng nay (15/10), Đại hội đã nghe trình bày các tham luận từ các đại biểu tham dự tại hội trường.

Đại hội sau đó thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng nghe báo cáo những vấn đề quan trọng cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 (nếu có).

Cũng trong buổi làm việc này, cùng với Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã ra mắt Đại hội. Đại hội cũng tặng quà các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 không tái cử, chuyển công tác, nghỉ hưu.

Trước khi bế mạc, đại hội công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, và thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu bế mạc Đại hội.