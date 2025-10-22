Ông Lê Quốc Phong làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

Ông Lê Quốc Phong, 47 tuổi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chủ trì.

Tại buổi lễ, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Tổ chức Thành ủy TP.HCM, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ định ông Lê Quốc Phong (Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM) tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang tặng hoa chúc mừng các nhân sự nhận quyết định sáng 22/10. Ông Lê Quốc Phong đứng thứ 3 từ trái sang. Ảnh: SGGP.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê quán Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Công nghệ sinh học, Thạc sĩ Sinh học, Cử nhân Sinh học, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Phong là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; đồng thời là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV (từ 2/2025).

Ông trưởng thành từ công tác đoàn, hội, là Bí thư Trung ương Đoàn khóa X, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX.

Tháng 4/2016, ông được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Năm 2018, ông được bầu giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII. Đến tháng 8/2020, ông tái đắc cử chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Tháng 10/2020 đến tháng 9/2025, ông Phong là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp khóa XV.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM diễn ra ngày 14/10, ông Lê Quốc Phong đã nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.