Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XV

Sáng 20/10, phiên khai mạc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tham dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"
Cùng dự có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 10.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao đổi bên lề trên đường trở về Nhà Quốc hội dự phiên trù bị, sau khi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sau khi kết thúc lễ viếng, các đại biểu quay lại Hội trường Diên Hồng để tiến hành phiên họp trù bị lúc 8h. Phiên khai mạc chính thức của kỳ họp thứ 10 bắt đầu từ 9h sáng nay và được phát thanh, truyền hình trực tiếp.
Thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 10 dự kiến khoảng 40 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 66 nội dung, nhóm nội dung; trong đó có 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác.
Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.