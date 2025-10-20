Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XV

Thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 10 dự kiến khoảng 40 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 66 nội dung, nhóm nội dung; trong đó có 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác.