Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc kỳ họp cuối của Quốc hội khóa XV

  • Thứ hai, 20/10/2025 09:53 (GMT+7)
Trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV, toàn bộ đại biểu và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khai mac Quoc hoi anh 1

Sáng 20/10, phiên khai mạc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Khai mac Quoc hoi anh 2

Trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khai mac Quoc hoi anh 3

Tham dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Khai mac Quoc hoi anh 4

Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại"

Khai mac Quoc hoi anh 5

Cùng dự có nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 10.

Khai mac Quoc hoi anh 6

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao đổi bên lề trên đường trở về Nhà Quốc hội dự phiên trù bị, sau khi viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Khai mac Quoc hoi anh 7

Sau khi kết thúc lễ viếng, các đại biểu quay lại Hội trường Diên Hồng để tiến hành phiên họp trù bị lúc 8h. Phiên khai mạc chính thức của kỳ họp thứ 10 bắt đầu từ 9h sáng nay và được phát thanh, truyền hình trực tiếp.
Khai mac Quoc hoi anh 8

Thời gian làm việc của Kỳ họp thứ 10 dự kiến khoảng 40 ngày. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 66 nội dung, nhóm nội dung; trong đó có 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Khai mac Quoc hoi anh 9

Đây là kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

Quốc hội xem xét, thông qua 49 dự án luật ở kỳ họp cuối khóa XV

Diễn ra trong khoảng 40 ngày, kỳ họp Quốc hội cuối cùng của khóa XV sẽ xem xét, thông qua số lượng văn bản luật, nghị quyết kỷ lục kể từ đầu nhiệm kỳ.

5 giờ trước

Việt Linh

