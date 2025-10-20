Quốc hội xem xét, thông qua 49 dự án luật ở kỳ họp cuối khóa XV

Diễn ra trong khoảng 40 ngày, kỳ họp Quốc hội cuối cùng của khóa XV sẽ xem xét, thông qua số lượng văn bản luật, nghị quyết kỷ lục kể từ đầu nhiệm kỳ.

Khai mạc sáng nay, 20/10, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV dự kiến bế mạc vào 11/12 với tổng thời gian làm việc khoảng 40 ngày, không có thời gian nghỉ giữa kỳ như các kỳ họp trước.

Như thông lệ, trước giờ khai mạc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quốc hội sau đó tiến hành họp phiên trù bị vào 8h. Phiên khai mạc diễn ra lúc 9h sáng cùng ngày và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.

Xem xét, quyết định 66 nội dung

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung. Trong đó, 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác.

Cụ thể, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; xem xét, thông qua nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành. Quốc hội xem xét, thảo luận báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn; thảo luận dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội.

Quốc hội xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó là việc xem xét, thông qua nghị quyết về tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026 cũng như quyết định các nội dung quan trọng khác.

Tại kỳ họp này, Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp trên hội trường như các kỳ họp trước, thay vào đó đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời. Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo việc chất vấn, trả lời chất vấn và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.

Cũng tại kỳ họp, Quốc hội sẽ thực hiện công tác nhân sự gồm bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm một số nhân sự cấp cao trong bộ máy Nhà nước. Dự kiến công tác nhân sự được thực hiện vào những ngày cuối của tuần làm việc đầu tiên.

"Kỳ họp bố trí khoa học, nhiều đổi mới"

Chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng - Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV với khối lượng công việc rất lớn. Kỳ họp này sẽ thể chế hóa kịp thời các chủ trương, kết luận mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là những định hướng quan trọng đã thông qua tại Hội nghị Trung ương 13, trong đó nhấn mạnh yêu cầu "biến cải cách thể chế thành lợi thế cạnh tranh, thành động lực phát triển", khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng pháp lý và động lực cho phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị ngày 19/10. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội cho biết chương trình Kỳ họp được bố trí rất khoa học, chặt chẽ, với nhiều đổi mới về phương thức tổ chức như: không chia kỳ họp thành 2 đợt; các nhóm nội dung cùng lĩnh vực, hoặc có liên quan sẽ được bố trí trình bày gộp, thảo luận chung; không tổ chức chất vấn, trả lời chất vấn tại phiên họp toàn thể, mà thực hiện chất vấn bằng văn bản và bố trí thảo luận chung trong 1 buổi...

“Chúng ta đã trải qua 9 kỳ họp thường kỳ, 9 kỳ họp bất thường thành công. Trên tinh thần đó, kỳ họp thứ 10 phải thành công hơn nữa để tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế cũng như những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị bám sát những định hướng, chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là kết luận Hội nghị Trung ương 13 để xem xét, cho ý kiến từng dự án luật, nghị quyết.

Nêu rõ kỳ họp thứ 10 có khối lượng nội dung về lập pháp lớn nhất được xem xét tại một kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung đóng góp ý kiến toàn diện cả về nội dung và kỹ thuật của dự thảo luật để bảo đảm chất lượng cao nhất khi được xem xét, thông qua.

Về công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Trưởng đoàn quán triệt tới các đại biểu tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về nâng cao tính Đảng và tính nhân dân trong hoạt động của Quốc hội. Theo đó, cần giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, đồng thời bảo đảm mọi quyết định nhân sự của Quốc hội phải thực sự xuất phát từ lợi ích chung của quốc gia, dân tộc. Công tác nhân sự cần được thực hiện đúng quy định, quy trình, biểu quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết.