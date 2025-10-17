Lý do chưa sửa Luật Đất đai tại kỳ họp Quốc hội sắp tới

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, tới đây, Quốc hội dự kiến chưa xem xét, thông qua sửa đổi Luật Đất đai 2024, thay vào đó sẽ xem xét, thông qua một Nghị quyết tháo gỡ khó khăn.

Luật Đất đai 2024 sẽ chưa được sửa đổi ngay trong năm nay. Ảnh: Văn Quyết.

Tại họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, diễn ra chiều 17/10, bà Phạm Thị Hồng Yến, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, đã có thông tin về lý do Quốc hội chưa tiến hành xem xét, thông qua việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai 2024.

Cụ thể, theo bà Yến, Luật Đất đai 2024 là đạo luật lớn, có tác động trực tiếp, sâu rộng tới tất cả hoạt động kinh tế xã hội của người dân, doanh nghiệp. Các nội dung của Luật Đất đai 2024 cùng với các văn bản hướng dẫn thi hành luật thời gian qua đã có nhiều nội dung mới, nhiều đột phá quan trọng.

Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, Việt Nam phải đối mặt với nhiều biến động khó lường từ tình hình kinh tế quốc tế và trong nước, trong khi đó, chúng ta cũng đang tập trung đẩy mạnh các động lực hỗ trợ tăng trưởng kinh tế vĩ mô.

“Đặc biệt thời gian qua chúng ta đã tiến hành sắp xếp tinh gọn bộ máy, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, các thay đổi này đòi hỏi phải có giải pháp tháo gỡ ngay những bất cập đất đai để thích nghi trong bối cảnh mới”, bà Yến nói.

Trong bối cảnh này, bà Yến cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội vẫn thống nhất chưa tiến hành xem xét, thông qua việc sửa đổi Luật Đất đai 2024. Lý do là cần đánh giá toàn diện các khó khăn vướng mắc khi triển khai luật, đảm bảo giải pháp khi đưa ra phải sửa đổi được tổng thể, căn cơ, toàn diện, liên thông và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp.

“Việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai 2024 cần có thời gian để nghiên cứu kỹ càng”, bà Yến nhấn mạnh.

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024 tại kỳ họp sắp tới. Ảnh: Quochoi.vn.

Thay vì xem xét, thông qua việc sửa đổi toàn diện Luật Đất đai 2024, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ ban hành một Nghị quyết nhằm tháo gỡ ngay những vướng mắc của Luật Đất đai 2024. Nội dung chi tiết sẽ được Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, xem xét đảm bảo nội dung nghị quyết sửa đổi đạt được mục tiêu đặt ra, góp phần quản lý hiệu quả tài nguyên đất đai.

Theo kế hoạch, kỳ họp thứ 10, bắt đầu ngày 20/10, tới là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp kéo dài 40 ngày, dự kiến bế mạc ngày 11/12, xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (gồm 49 luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước). Đồng thời, có 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định.

Ngoài việc xem xét, thông qua một Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, kỳ họp sẽ xem xét, thông qua 3 Nghị quyết với các nội dung chủ yếu gồm: cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; và cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Trong khi đó, các dự án Luật nổi bật sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp này là Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật; theo trình tự, thủ tục rút gọn); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn); Luật Chuyển đổi số (theo trình tự, thủ tục rút gọn) cùng 44 dự án Luật khác.