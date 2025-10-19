Danh sách 49 luật, 4 nghị quyết sẽ được QH thông qua tại kỳ họp thứ 10

Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật và 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Theo đó, đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu biểu quyết trong kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày mai, 20/10, dự kiến kéo dài 40 ngày.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 49 luật và 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp. Theo đó, đây là kỳ họp có số lượng nội dung lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Cụ thể, các luật sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua gồm:

1. Luật An ninh mạng (sửa đổi toàn diện Luật An ninh mạng và sửa đổi toàn diện Luật An toàn thông tin mạng thành 1 luật; theo trình tự, thủ tục rút gọn).

2. Luật Báo chí (sửa đổi)

3. Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi).

4. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

5. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

6. Luật Chuyển đổi số (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

7. Luật Công nghệ cao (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

8. Luật Dân số.

9. Luật Dẫn độ.

10. Luật Giám định tư pháp (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

11. Luật Giáo dục đại học (sửa đổi).

12. Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

13. Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

14. Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi).

15. Luật Phá sản (sửa đổi).

16. Luật Phòng bệnh.

17. Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

18. Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

19. Luật Quy hoạch (sửa đổi).

20. Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

21. Luật Tình trạng khẩn cấp.

22. Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.

23. Luật Tương trợ tư pháp về hình sự.

24. Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi).

25. Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

26. Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi).

27. Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

28. Luật Thương mại điện tử.

29. Luật Tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi toàn diện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí).

30. Luật Trí tuệ nhân tạo.

31. Luật Viên chức (sửa đổi).

32. Luật Xây dựng (sửa đổi) (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

33. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

34. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

35. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

36. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

37. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự (gồm: Luật Cảnh vệ; Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

38. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

39. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

40. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật Chăn nuôi; Luật Đa dạng sinh học; Luật Đê điều; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật Thủy sản; Luật Trồng trọt) (theo trình tự, thủ tục rút gọn).

41. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản.

42. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

43. Luật Đầu tư (sửa đổi).

44. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công.

45. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

46. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê.

47. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

48. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

49. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Các nghị quyết được Quốc hội xem xét, thông qua:

1. Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

2. Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc biệt để thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

3. Nghị quyết của Quốc hội về các cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

4. Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.