Giảm trừ gia cảnh chính thức nâng lên 15,5 triệu đồng/tháng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tăng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng và người phụ thuộc 6,2 triệu đồng, áp dụng từ kỳ tính thuế 2026.

Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng sẽ áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Ảnh: Nam Khánh.

Sáng 17/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng; mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Đây là lần đầu mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh, sau khi duy trì mức 11 triệu đồng với người nộp thuế, 4,4 triệu đồng với người phụ thuộc từ năm 2020.

Trước đó, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi thừa ủy quyền Chính phủ trình bày tờ trình, cho biết mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người năm 2025 so với năm 2020 (đã tăng khoảng 40-42%).

Do đó, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng tăng gần 50% so với mức hiện hành.

Theo ông Chi, với phương án điều chỉnh được phê duyệt, người nộp thuế có thu nhập 17 triệu đồng/tháng vẫn chưa phải nộp thuế. Trường hợp có một người phụ thuộc, cá nhân có thu nhập 24 triệu đồng/tháng, người này vẫn chưa phải nộp thuế. Trường hợp có 2 người phụ thuộc, mức thu nhập 31 triệu đồng/tháng cũng chưa phải nộp thuế.

Bộ Tài chính cho biết thực hiện phương án này, dự kiến ngân sách Nhà nước giảm khoảng 21.000 tỷ đồng /năm so với mức thu và số lượng người nộp thuế theo quy định hiện hành.

Theo Chính phủ, việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh sẽ góp phần giảm bớt nghĩa vụ cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2020.

Bên cạnh đó, điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo tốc độ tăng GDP bình quân đầu người và thu nhập bình quân đầu người cũng góp phần giảm nghĩa vụ thuế cho người nộp thuế ở mức cao hơn so với việc điều chỉnh theo chỉ số CPI, người dân được hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống xã hội được nâng lên.

Mặc dù khi mức giảm trừ gia cảnh tăng sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước, theo Chính phủ, khi mức giảm trừ gia cảnh cao hơn, đồng nghĩa với số thuế phải nộp ít đi, thu nhập khả dụng của người dân sẽ tăng lên.

Chính phủ cho rằng việc này sẽ góp phần kích thích tăng chi tiêu hộ gia đình, tiêu dùng xã hội góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, qua đó có thể gián tiếp làm tăng thu ngân sách từ các nguồn thu khác trong trung và dài hạn.