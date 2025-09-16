Đề xuất nâng giảm trừ gia cảnh ngay kỳ tính thuế năm 2025

Nhiều góp ý nâng mức giảm trừ gia cảnh nên áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025 để hỗ trợ người nộp thuế bớt gánh nặng tài chính, tạo động lực tiêu dùng, đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhiều ý kiến đề xuất nâng giảm trừ gia cảnh ngay từ kỳ thuế 2025 nhằm hỗ trợ người nộp thuế trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng. Ảnh: Nam Khánh.

Bộ Tài chính vừa đề xuất phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể, mức giảm trừ cho người nộp thuế tăng từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng, còn mức giảm trừ cho người phụ thuộc từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng. Đề xuất này dựa trên tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người, đã tăng khoảng 40-42% kể từ năm 2020.

Theo dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nếu được thông qua, chính sách sẽ bắt đầu áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026. Như vậy, người nộp thuế sẽ thực hiện quyết toán với mức giảm trừ mới từ đầu năm 2027.

Tuy nhiên, phản hồi với phương án mới, nhiều ý kiến cho rằng mốc thời gian này là chưa hợp lý. Không ít chuyên gia đề nghị cần áp dụng ngay từ kỳ tính thuế của năm 2025.

Trong tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng việc lùi sang kỳ thuế năm 2026 là chưa phù hợp. Lý do là theo điểm A, khoản 1, Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, kỳ tính thuế đối với cá nhân cư trú theo năm vẫn chưa đến hạn quyết toán.

Đại biểu đoàn Quảng Trị cũng nhấn mạnh kể từ năm 2020 đến nay, mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân chưa từng được điều chỉnh.

Tại các kỳ họp Quốc hội gần đây, nhiều cử tri và đại biểu đã phản ánh mức hiện tại không còn phù hợp với chi phí sinh hoạt cơ bản, bộc lộ nhiều bất cập. Do đó, áp dụng chính sách mới càng sớm càng tốt vừa thể hiện sự quan tâm kịp thời của Nhà nước, vừa tạo động lực tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Trên cơ sở phân tích này, đoàn Quảng Trị đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét điều chỉnh thời gian áp dụng ngay từ kỳ tính thuế năm 2025 (tính theo năm). Đồng thời, Nghị quyết cần có hiệu lực ngay đối với kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập hoặc từng lần chuyển nhượng, thay vì chờ đến năm 2026.

Cùng quan điểm, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng cũng đề nghị rút ngắn lộ trình, xem xét điều chỉnh sớm mức giảm trừ gia cảnh, có thể áp dụng ngay trong những tháng cuối năm 2025. “Nếu chậm trễ, chính sách sẽ đi sau thực tế và gây thiệt thòi cho người nộp thuế. Đây cũng là động thái hỗ trợ kịp thời”, văn bản góp ý nhấn mạnh.

Đoàn đại biểu TP.Hà Nội cũng cho rằng nếu 2026 mới áp dụng mức mới thì người nộp thuế sẽ phải chịu thêm ít nhất một kỳ tính thuế với mức giảm trừ không còn phù hợp thực tiễn. Đại biểu tỉnh Gia Lai đánh giá lộ trình Bộ Tài chính đưa ra là chưa hợp lý, bởi ngay cả khi Nghị quyết được thông qua trong vài tháng tới, chính sách vẫn kịp áp dụng cho kỳ quyết toán thuế năm 2025.

Hiện tại, mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng/tháng. Quy định này đã duy trì từ tháng 7/2020. Theo luật, cá nhân sau khi trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, phụ cấp, trợ cấp… phần còn lại sẽ được tính thuế thu nhập cá nhân.