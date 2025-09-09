Sắp nâng mức trừ gia cảnh tính thuế thu nhập lên 15,5 triệu đồng

Tại dự thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính đã trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế lên 15,5 triệu đồng và người phụ thuộc lên 6,2 triệu đồng/người.

Bộ Tài chính chính thức trình Quốc hội phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh từ 11 triệu lên 15,5 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa.

Bộ Tư pháp ngày 9/9 công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, Bộ Tài chính đã đề xuất trình phương án nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế từ 11 triệu đồng lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng và người phụ thuộc từ 4,4 triệu lên 6,2 triệu đồng/người.

Mức giảm trừ gia cảnh này áp dụng theo tốc độ biến động của chỉ số CPI từ năm 2020 đến hết năm 2025 dự kiến vượt 20% (khoảng 21,24%), thuộc trường hợp phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, mức điều chỉnh giảm trừ gia cảnh và giảm trừ người phụ thuộc kể trên cũng căn cứ theo tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người và tốc độ tăng GDP bình quân đầu người. Theo số liệu của Cục Thống kê, thu nhập bình quân đầu người và GDP bình quân đầu người từ năm 2020 đến nay đã tăng khoảng 40-42%. Do đó, căn cứ theo tốc độ tăng này thì mức giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc cũng được điều chỉnh tăng tương ứng 40,9%

Theo tính toán của Bộ Tài chính, trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công 15 triệu đồng/tháng, không có người phụ thuộc, khi trừ các khoản bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)... thì sẽ không phải nộp thuế TNCN. Vì bảo hiểm bắt buộc 10,5% (8% BHXH + 1,5% BHYT + 1% BHTN) là 1,575 triệu đồng (15 triệu đồng x 10,5%), mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân là 15,5 triệu, tổng cộng là 17,075 triệu. Do đó người này không phải nộp thuế TNCN.

Tương tự, nếu thu nhập 20 triệu, mức thuế phải nộp chỉ là 120.000 đồng/tháng, số tiển thuế rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng 0,6% tổng số thu nhập.

Trường hợp cá nhân có 1 người phụ thuộc, nếu thu nhập tiền lượng, tiền công 25 triệu đồng/tháng, mức thuế phải nộp sẽ là 33.750 đồng; thu nhập 30 triệu đồng/tháng nộp thuế 265.000 đồng.

Trường hợp cá nhân có 2 người phụ thuộc, cá nhân có thu nhập 30 triệu đồng/tháng sẽ không phải nộp thuế TNCN; thu nhập 40 triệu đồng/tháng cũng chỉ nộp thuế 540.000 đồng/tháng, tương đương tỷ lệ thuế TNCN trên tổng thu nhập khoảng 1,35%.

Trường hợp có các khoản phụ cấp, trợ cấp, tham gia bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ trước khi tính thuế thì số thuế phải nộp thấp hơn hoặc không.

Khi áp dụng mức giảm trừ dự kiến này, hầu hết người nộp thuế ở bậc 1 sẽ chuyển sang không phải nộp thuế (chiếm 95% số người nộp bậc 1 hiện hành). Cùng với đó, một phần cá nhân thuộc bậc 2 chuyển sang bậc 1 hoặc không phải đóng thuế. Tương tự, những người ở các bậc thuế còn lại đều được giảm số thuế thu nhập cá nhân phải nộp.

Dự kiến, số thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân còn khoảng 84.477 tỷ đồng , giảm 21.000 tỷ mỗi năm so với hiện hành. Số người còn phải nộp thuế là 2,21 triệu người, giảm 2,18 triệu người (gần 50%) do chuyển từ bậc 1 sang diện không chịu thuế.

"Việc điều chỉnh nâng mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế theo các phương án nêu trên sẽ góp phần giảm bớt khó khăn cho người nộp thuế trong bối cảnh giá cả, lạm phát tăng so với thời điểm năm 2020. Số thuế phải nộp sẽ được giảm cho mọi người nộp thuế, trong đó tỷ lệ giảm số thuế phải nộp của nhóm người nộp thuế ở bậc thuế thấp sẽ nhiều hơn so với những người nộp thuế ở bậc thuế cao", Bộ Tài chính nêu.

Hiện, mức giảm trừ gia cảnh là 11 triệu đồng và mỗi người phụ thuộc 4,4 triệu đồng một tháng - mức này đã được duy trì từ tháng 7/2020. Cá nhân được trừ các khoản bảo hiểm, giảm trừ gia cảnh, phụ cấp, trợ cấp... số còn lại mới là thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân. Mức này sẽ được tính toán thay đổi khi CPI tăng 20%

Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ được xem xét, nếu thông qua sẽ áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026.