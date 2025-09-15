Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

  • Thứ hai, 15/9/2025 08:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Chính trị chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 15/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy TP.HCM tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết sinh năm 1976, quê quán TP.HCM. Bà có trình độ Thạc sĩ kinh tế - chính trị, Cử nhân sinh học, Cử nhân hành chính học; Cao cấp lý luận chính trị. Bà Tuyết hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM.

Pho bi thu Thanh uy anh 1

Trước khi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM từ tháng 3/2024, bà Văn Thị Bạch Tuyết từng công tác tại Huyện Đoàn Hóc Môn, Thành Đoàn TP.HCM, UBND huyện Hóc Môn (cũ), Giám đốc Sở Du lịch, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Hiện nay, Thường trực Thành ủy TP.HCM gồm: Bí thư Trần Lưu Quang và 5 Phó Bí thư là ông Nguyễn Văn Được (Chủ tịch UBND TP.HCM), ông Võ Văn Minh (Chủ tịch HĐND TP.HCM), ông Nguyễn Phước Lộc (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM), ông Đặng Minh Thông và bà Văn Thị Bạch Tuyết.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang nhận thêm nhiệm vụ mới

Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP.HCM.

20:49 11/9/2025

Ông Trần Lưu Quang chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH từ Hải Phòng về TP.HCM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Lưu Quang.

19:13 29/8/2025

Thành ủy TPHCM có tân Trưởng ban Tổ chức

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM điều động, phân công bà Văn Thị Bạch Tuyết giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

17:45 5/3/2024

