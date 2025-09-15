Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Bộ Chính trị chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 15/9, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy TP.HCM tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết sinh năm 1976, quê quán TP.HCM. Bà có trình độ Thạc sĩ kinh tế - chính trị, Cử nhân sinh học, Cử nhân hành chính học; Cao cấp lý luận chính trị. Bà Tuyết hiện là đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ TP.HCM.

Trước khi giữ chức Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM từ tháng 3/2024, bà Văn Thị Bạch Tuyết từng công tác tại Huyện Đoàn Hóc Môn, Thành Đoàn TP.HCM, UBND huyện Hóc Môn (cũ), Giám đốc Sở Du lịch, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.