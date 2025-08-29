Ông Trần Lưu Quang chuyển sinh hoạt Đoàn ĐBQH từ Hải Phòng về TP.HCM

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Lưu Quang.

Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đến Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM.

Ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng; Đoàn đại biểu Quốc hội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và ông Trần Lưu Quang, theo trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày ký ban hành, ngày 28/8.

Trước đó, Bộ Chính trị đã điều động, phân công ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương - thôi giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các chức danh có liên quan để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ được Thành ủy TP.HCM tổ chức vào ngày 25/8.

Ông Trần Lưu Quang quê tỉnh Tây Ninh; là thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí. Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, kinh qua nhiều chức vụ khác nhau.

Tháng 2/2019, ông Trần Lưu Quang giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Hơn hai năm sau, ông được Bộ Chính trị điều động làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Tháng 1/2023, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ.

Từ tháng 8/2024, ông Quang giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương (sau này được đổi tên thành Ban Chính sách, chiến lược Trung ương) cho đến khi được phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP.HCM.