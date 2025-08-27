Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang dâng hương tưởng niệm tại Côn Đảo

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ.

Chiều 26/8, đoàn đại biểu Thành ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM, làm trưởng đoàn, đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước đã hy sinh tại đặc khu Côn Đảo (TP.HCM), nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Việt Dũng.

Tham gia cùng đoàn có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM.

Tại Nghĩa trang Hàng Dương, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đang yên nghỉ trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Sau lễ dâng hương, Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng đoàn đại biểu đã dâng hương mộ Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, nhà yêu nước Nguyễn An Ninh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Văn Hiếu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lưu Chí Hiếu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Văn Việt và các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn đại biểu cũng đến dâng hương tại Đền thờ Côn Đảo. Đoàn đã dành phút mặc niệm, thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại Côn Đảo.

Ông Trần Lưu Quang dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Côn Đảo. Ảnh: Việt Dũng.

Cũng trong chiều 26/8, đoàn đã đến Nghĩa trang Hàng Keo mặc niệm, dâng hoa, thành kính thắp hương tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền nhân, các Anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trong chuyến công tác tại đặc khu Côn Đảo, ngày 27/8, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đoàn đại biểu có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu.