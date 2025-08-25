Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Timeline Tiểu Sử

Tiểu sử tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang

  • Thứ hai, 25/8/2025 09:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Trần Lưu Quang

Bí thư Thành ủy TP.HCM

Sinh ngày 30/8/1967 tại Phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV

Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư Cơ khí, Cao cấp Lý luận chính trị

2001-2003

Trưởng phòng Kinh tế đối ngoại - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

2003-2006

Phó ban quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài Tây Ninh

2006-2008

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh

2008-2010

Chủ tịch UBND huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

2010-2011

Bí thư huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

1/2011

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

6/2011

Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016

7/2015

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2010-2015

10/2015-2/2019

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

11/2015-7/2016

Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011-2016, Đại biểu Quốc hội khóa XIV (5/2016)

1/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

2/2019-10/2020

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2015-2020

10/2020

Tái đắc cử Phó bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

4/2021

Bí thư Thành ủy Hải Phòng

1/2023

Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026

21/8/2024

Trưởng ban Kinh tế Trung ương

1/2025

Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

8/2025

Bí thư Thành ủy TP.HCM

Thanh Hà

Trần Lưu Quang TP.HCM Trần Lưu Quang Bí thư TP.HCM Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên Bộ Chính trị

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý