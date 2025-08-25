Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy TP.HCM

Bộ Chính trị phân công ông Trần Lưu Quang, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương làm Bí thư Thành ủy TP.HCM thay ông Nguyễn Văn Nên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên (bên phải) và ông Trần Lưu Quang (bên trái), tân Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 25/8, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Nên sẽ trở về Trung ương, làm Thường trực tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14.

Đồng thời, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Với Quyết định này của Bộ Chính trị, ông Trần Lưu Quang lần thứ hai trở lại với TP.HCM, trước đó, ông từng giữ vị trí Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015-2020 trong hơn hai năm.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhận xét tân Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang là cán bộ được đào tạo bài bản, từng kinh qua nhiều vị trí ở trung ương và địa phương. Trên các cương vị công tác, ông Quang luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, ông cũng được đánh giá có năng lực, tư duy khoa học, sâu sát cơ sở.

Ông Tú tin rằng với kinh nghiệm phong phú qua quá trình công tác, từng là bí thư của hai tỉnh, thành phố và Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Tân Bí thư TP.HCM sẽ tiếp tục vững vàng, kế thừa vai trò của ông Nguyễn Văn Nên, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa TP.HCM phát triển thành siêu đô thị tài chính, công nghiệp, trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học công nghệ hàng đầu, hướng tới tầm vóc các thành phố lớn trên thế giới, nằm trong nhóm 100 đô thị thông minh, bền vững toàn cầu.

Phát biểu sau nhậm chức, ông Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn trân trọng đến Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí trong Bộ Chính trị vì đã tin tưởng giao cho ông nhiệm vụ mới.

Ông Quang cũng cảm ơn nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đã đón nhận ông. "Như vậy, sau 4 năm, 3 tháng và 21 ngày, tôi đã có cơ hội trở về mảnh đất này để cùng đồng hành với các đồng chí trong sự phát triển của thành phố. Đây là một niềm vui lớn đối với bản thân, gia đình và cả những nơi tôi từng công tác", ông Quang nói.

Tân Bí thư kêu gọi cán bộ, lãnh đạo thành phố hãy đoàn kết, đừng nghĩ mình đến từ đâu, TP.HCM gốc hay Bình Dương, Vũng Tàu mà tất cả đang cùng chung không gian, cùng chung trách nhiệm với thành phố. Ông khẳng định sẽ cụ thể hóa chỉ đạo thành chương trình hành động, thể hiện khát vọng chung và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, góp ý để TP.HCM "vì cả nước, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới".

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê tỉnh Tây Ninh, trình độ thạc sĩ quản lý công, kỹ sư cơ khí, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Quang có thời gian dài công tác tại tỉnh Tây Ninh, từng làm Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện, Bí thư huyện ủy Trảng Bàng; Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Vào tháng 2/2019, ông Quang được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM. Đến tháng 4/2021, ông chuyển công tác đến TP Hải Phòng và giữ chức Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng.

Tháng 1/2023, ông Trần Lưu Quang được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Phó thủ tướng. Từ tháng 8/2024, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Quang giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nay là Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.