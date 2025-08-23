Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 41 người; Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 11 người và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 người.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều 23/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM làm Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM. Ảnh: T.B

Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm Phó bí thư thường trực Đảng ủy UBND TP.HCM.

Các Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách gồm: ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM; ông Ngô Thành Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: T.B

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm: ông Huỳnh Tân Định, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND TP.HCM, ông Nguyễn Đoàn Lộc, ông Trần Văn Đạt, ông Trần Văn Bảy, bà Nguyễn Thị Anh Đào, bà Hà Thị Hồng Hải, bà Đinh Thị Hiền.