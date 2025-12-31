Tin mới vụ 500 xe buýt nguy cơ ngừng chạy ở TP.HCM

Các doanh nghiệp thống nhất gia hạn hợp đồng mua bán khí, bảo đảm nguồn CNG ổn định cho hơn 500 xe buýt công cộng tại TP.HCM.

Liên quan đến việc hơn 500 xe buýt chạy bằng khí CNG nguy cơ bị dừng hoạt động do thiếu khí, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết, sau cuộc họp ngày 30/12, phía Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) và Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN) cơ bản thống nhất gia hạn hiệu lực các hợp đồng mua bán khí đến hết năm 2026.

Các bên đã đàm phán, thỏa thuận gia hạn hợp đồng mua bán khí đến hết năm 2026, bảo đảm nguồn CNG ổn định cho hơn 500 xe buýt công cộng tại TP.HCM.

Các bên sẽ hoàn tất các thủ tục, dự kiến ký thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng chậm nhất trước ngày 31/1/2026.

Đối với các điều khoản liên quan hai bên sẽ tiếp tục trao đổi, đàm phán

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục ký kết, Công ty cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) cam kết tiếp tục cấp khí ổn định cho Công ty cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (KMN), nhằm phục vụ sản xuất CNG cung ứng cho các doanh nghiệp và duy trì hoạt động bình thường của hệ thống xe buýt sử dụng CNG trên địa bàn TP.HCM. để thống nhất trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế.

Trước đó, thông tin về việc các hợp đồng mua bán khí giữa PV GAS D và KMN hết hiệu lực vào ngày 31/12 từng làm dấy lên lo ngại hơn 500 xe buýt CNG tại TP.HCM có nguy cơ gián đoạn hoạt động.

Việc hai bên đạt được thống nhất gia hạn hợp đồng được đánh giá là bước đi quan trọng, giúp ổn định giao thông công cộng, đặc biệt trong giai đoạn đầu năm 2026.

Liên quan vụ việc, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, chiều 25/12, đại diện Sở Công Thương TP.HCM, cho biết Sở đã yêu cầu Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KNM) báo cáo cụ thể về tình hình cung ứng khí CNG, đồng thời xác minh thông tin cho rằng doanh nghiệp này cùng Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp miền Nam sẽ dừng cung cấp khí kể từ ngày 1/1/2026.

Sở Công Thương yêu cầu báo cáo chi tiết dự kiến phải được gửi về Sở chậm nhất vào ngày 26/1/2026 để có cơ sở xem xét, xử lý theo thẩm quyền.