Nữ sinh viên 18 tuổi tử nạn dưới bánh xe buýt ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 10/10/2025 18:00 (GMT+7)
Công an xã Bà Điểm (TP.HCM) đang điều tra vụ TNGT xảy ra trưa 10/10 trên đường Lê Quang Đạo, đoạn gần ngã tư An Sương, khiến một nữ sinh viên 18 tuổi tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 11h cùng ngày, xe buýt số 151 (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) đang di chuyển trên đường Lê Quang Đạo, hướng về ngã tư An Sương đã va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển mang biển số TP.HCM.

Cú va chạm mạnh khiến cô gái ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nạn nhân là cô gái 18 tuổi, tên T., là sinh viên năm nhất của một đại học tại TP.HCM.

Các nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân T. đang mang ba lô, có dấu hiệu vừa từ trường học trở về.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Bà Điểm đã phối hợp cùng lực lượng CSGT phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn thương tâm này.

Mẹ mòn mỏi tìm nữ sinh mất tích 12 ngày ở Hà Nội

Đã 12 ngày trôi qua kể từ khi Bùi Bích Phương (sinh viên năm 3, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) mất tích, mẹ em, cô Phương Thủy (Đông Ngạc, Hà Nội), vẫn ngày đêm rong ruổi tìm kiếm con.

18:00 23/9/2025

Chân dung tên tài xế mất nhân tính cố tình cán chết nữ sinh ở Hà Nội

Trước khi gây ra vụ tai nạn khiến nữ sinh 15 tuổi tử vong, tài xế Long trải qua hai cuộc hôn nhân dang dở, có 3 con gái và không có nhà, phải tá túc nhà người thân.

20:09 16/9/2025

Xót xa gia cảnh nữ sinh bị tài xế xe bồn cố tình cán chết sau tai nạn

Lớn lên trong gia cảnh nghèo khó, Hà Anh luôn nỗ lực học tập để phụ giúp cha mẹ, nhưng mọi khát vọng tuổi 16 bị chôn vùi bởi hành vi máu lạnh của tài xế xe bồn.

19:30 15/9/2025

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

