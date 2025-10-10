Nữ sinh viên 18 tuổi tử nạn dưới bánh xe buýt ở TP.HCM

|
Hiện trường vụ tai nạn.
Khoảng 11h cùng ngày, xe buýt số 151 (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) đang di chuyển trên đường Lê Quang Đạo, hướng về ngã tư An Sương đã va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển mang biển số TP.HCM.
Cú va chạm mạnh khiến cô gái ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.
Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nạn nhân là cô gái 18 tuổi, tên T., là sinh viên năm nhất của một đại học tại TP.HCM.
Các nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân T. đang mang ba lô, có dấu hiệu vừa từ trường học trở về.
Ngay sau vụ việc, Công an xã Bà Điểm đã phối hợp cùng lực lượng CSGT phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn thương tâm này.
