Mẹ mòn mỏi tìm nữ sinh mất tích 12 ngày ở Hà Nội

Đã 12 ngày trôi qua kể từ khi Bùi Bích Phương (sinh viên năm 3, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội) mất tích, mẹ em, cô Phương Thủy (Đông Ngạc, Hà Nội), vẫn ngày đêm rong ruổi tìm kiếm con.

Hình ảnh camera ghi lại nữ sinh đến phường Bồ Đề, Hà Nội.

Xin mẹ đi chơi rồi bặt vô âm tín

Chiều 11/9, Phương xin phép mẹ đi chơi và di chuyển bằng xe đạp điện từ nhà đến Lotte Tây Hồ. Khoảng 16h, cô Thủy liên lạc với con qua messenger, Phương trả lời vẫn đang ở đó. Tuy nhiên, chỉ hơn một tiếng sau, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy.

Linh cảm có chuyện chẳng lành, cô Thủy ngay trong đêm đó đã đến Công an phường Đông Ngạc trình báo, nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm con. Suốt đêm hôm đó, người mẹ không chợp mắt, mong con trở về. Sáng hôm sau, cô lại tìm đến Lotte Tây Hồ để nhờ công an trích xuất camera.

Theo chia sẻ của gia đình, Phương là cô gái hiền lành, học giỏi, vừa trở về từ Nhật Bản sau một năm du học bằng học bổng.

Bùi Bích Phương.

Tìm thấy dấu vết ở mép sông

Chiều 12/9, khi thông tin tìm con được đăng tải trên mạng xã hội, một người dân đi câu tôm báo tin nhặt được ví cùng balo của Phương ở mép sông gần đền Rừng (phường Bồ Đề, Hà Nội).

Tìm đến nơi, cô Thủy được người này đưa giấy tờ tùy thân, áo mưa, mũ bảo hiểm của Phương.

Đến trưa 14/9, chính cô Thủy lại phát hiện chiếc xe đạp điện của con gái dựng bên ven đường gần khu vực trên. Người mẹ cho biết đã nhiều lần đề nghị được trích xuất thêm camera quanh khu vực phát hiện đồ đạc nhưng chưa có kết quả.

Ngày 16/9, khi nghe tin có thi thể được phát hiện ở Ninh Bình với đặc điểm tương đồng, cô Thủy tức tốc tìm đến. Cơ quan chức năng đã lấy mẫu ADN của cô để so sánh, nhưng đến nay vẫn chưa có thông báo chính thức.

Cô Thủy mỏi mòn tìm kiếm con gái.

Nước mắt lưng tròng, cô Thủy chia sẻ: “12 ngày qua, tôi mòn mỏi chờ tin con. Tôi chỉ mong cơ quan công an sớm điều tra rõ nguyên nhân vì sao đồ đạc và xe đạp của cháu lại xuất hiện ở khu vực đền Rừng. Tôi chỉ ước được gặp lại con, dù trong hoàn cảnh nào…”.

Gia đình, bạn bè và cộng đồng mạng đang tiếp tục chia sẻ thông tin để hỗ trợ tìm kiếm nữ sinh.

Camera ghi lại thời điểm nữ sinh rời nhà.

Cô Thủy cũng loại trừ việc con gái nghĩ quẩn hay bỏ nhà đi với người lạ. Bởi khi rời nhà, Phương không mâu thuẫn gì với mẹ và không có biểu hiện bất thường.

Cô Thủy cho biết thêm, vừa qua cũng có một số người gọi đến nói biết thông tin của con gái nhưng họ lại chưa chia sẻ với gia đình. "Tôi nghi ngờ một số người có ý định xấu hoặc lừa đảo" - cô Thủy chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc một số nữ sinh mất tích, đặc biệt là việc nạn nhân bị đối tượng dụ dỗ bỏ đi khỏi nhà xảy ra vừa qua, Tiến sĩ Đào Trung Hiếu - Chuyên gia tội phạm học cho biết, kẻ xấu không cần gặp mặt, không cần dùng súng, dao hay xe chở, mà chỉ cần một tài khoản mạng xã hội với danh tính giả, một chuỗi tin nhắn lôi kéo và một kịch bản đánh vào tâm lý yếu điểm của trẻ: đó có thể là sự tò mò, cô đơn, ham muốn đổi đời hoặc tâm lý nổi loạn. Thủ đoạn điển hình là giả làm người thân quen, thần tượng, bạn trai, nhà tuyển dụng, hoặc “cơ hội đi du học, làm việc lương cao ở nước ngoài”. Quá trình tiếp cận ban đầu thường rất nhẹ nhàng, nuôi dưỡng cảm xúc tích cực. Kẻ xấu chủ động tạo niềm tin, khen ngợi, lắng nghe, chăm sóc... sau đó dần tách trẻ ra khỏi hệ giá trị của gia đình - nhà trường, bằng cách gieo vào đầu nạn nhân suy nghĩ: “Ba mẹ không hiểu em”, “Ở đây em chẳng có tương lai”, “Anh sẽ lo cho em”, “Chỉ cần em đi theo anh là đủ”. Đây là kỹ thuật thao túng điển hình, mồi chài tâm lý trẻ vị thành niên, vốn rất phổ biến trong các đường dây buôn người xuyên quốc gia, buôn bán nội tạng hoặc xâm hại tình dục trẻ em. Dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi hành vi, cảm xúc và thói quen sử dụng thiết bị số. Trẻ bắt đầu giấu giếm nội dung trò chuyện, đổi mật khẩu, lén lút nhắn tin về đêm hoặc có những câu nói lạ lùng như: “Ở đây chán quá”, “Con muốn đi thật xa”, “Có người sẵn sàng đón con ở nơi khác”. Ngoài ra, trẻ có xu hướng giấu hành lý nhỏ, chuẩn bị tiền bạc hoặc vật dụng cá nhân, đôi khi vẽ ra “một tương lai lý tưởng” ở nơi xa xôi - dù chưa từng trao đổi với bố mẹ. Trong nhiều trường hợp, các em bị kẻ xấu tiêm vào đầu sự sợ hãi, như: “Nếu con nói ra, họ sẽ bắt cha mẹ con”, hoặc ngược lại, vẽ ra thiên đường: “Chỉ cần con đi, đời con sẽ khác”. Khi thấy con tách biệt với gia đình, cắt liên lạc với bạn bè, thần tượng ai đó không rõ danh tính trên mạng, hoặc bỗng dưng có nhu cầu ra ngoài, đi xa một cách bất thường, thì cha mẹ và giáo viên cần ngay lập tức cảnh giác.