Bổ nhiệm, chỉ định nhiều cán bộ chủ chốt tại TP.HCM

Trong tuần qua, TP.HCM đã triển khai nhiều quyết định bổ nhiệm, chỉ định cán bộ chủ chốt.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên và Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thanh Nghị trao hoa chúc mừng 41 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP.HCM khóa I. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Nguyễn Văn Được làm Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM

Đảng bộ UBND TP.HCM vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Được, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

4 Phó Bí thư Đảng ủy gồm: Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Phó bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 (Phó bí thư Thường trực); ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 (chuyên trách); ông Huỳnh Tân Định, Thành ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; ông Ngô Thành Tuấn, Phó bí thư Đảng ủy UBND thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại đại hội. Ảnh: Ngô Tùng.

Ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, 35 thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM đã ra mắt các đại biểu.

Trong đó, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM, gồm: Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Khoa Hải, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; ông Lê Văn Phong, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM gồm 10 thành viên. Trong đó, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó bí thư Đảng ủy, làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố.

Ông Nguyễn Toàn Thắng được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM

UBND TP.HCM vừa tổ chức lễ trao quyết định cán bộ. Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Toàn Thắng, Thành ủy viên, cán bộ Ban tổ chức Thành ủy TP.HCM (nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM trước sáp nhập), giữ chức Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Bùi Minh Trí, Thành ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM (nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương trước sáp nhập), giữ chức Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp TP.HCM.

Bí thư Đảng ủy phường Sài Gòn Nguyễn Tấn Phát trao đổi tại đại hội.

Nguyên Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM làm Bí thư phường Sài Gòn

Đảng bộ phường Sài Gòn vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030 đã ra mắt. PGS.TS Nguyễn Tấn Phát làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Lê Thị Lan Chi làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Sài Gòn. Ông Vũ Nguyễn Quang Vinh làm Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sài Gòn.

Ông Nguyễn Tấn Phát, sinh năm 1977, quê ở Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), có trình độ PGS.TS Kinh tế chính trị, Cao cấp Lý luận chính trị. Trước khi về công tác tại phường Sài Gòn, ông Phát từng giữ chức Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM từ tháng 11/2019.

Ông Nguyễn Văn Đông - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Dương.

Nguyên Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một làm Bí thư phường Bình Dương

Phường Bình Dương (TP.HCM) vừa tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Văn Đông, nguyên Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, được chỉ định làm Bí thư phường Bình Dương; ông Nguyễn Văn Sum giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy. Phường lấy tên tỉnh Bình Dương cũ, là một trong các phường trọng điểm của TP.HCM.

Cùng với đó, Đại hội Đảng bộ phường Phú Lợi công bố quyết định chỉ định ông Lê Thanh Long, nguyên Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương (cũ), giữ chức Bí thư Đảng ủy phường; bà Nguyễn Thị Tuyết Nga giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Ông Phan Công Khanh giữ chức Phó bí thư Đảng ủy.

Đại hội Đảng bộ phường Chánh Hiệp công bố quyết định chỉ định ông Nguyễn Hữu Thạnh, nguyên Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thủ Dầu Một, làm Bí thư Đảng ủy phường; bà Trương Thị Thu Hiền làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Phạm Minh Thiện làm Phó bí thư Đảng ủy.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thuận An Trần Thị Diễm Trinh.

Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn được chỉ định giữ chức Bí thư phường ở TP.HCM

Đảng bộ phường Thuận An vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội đã chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận An nhiệm kỳ 2025-2030 và bà Trần Thị Diễm Trinh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường. Trước sáp nhập, bà Trinh làm Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương.

Cùng với đó, ông Phan Thái Sơn giữ chức Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường và ông Nguyễn Thanh Sơn giữ chức Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.