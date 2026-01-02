Ngư dân mất tích khi đánh bắt gần bờ thuộc tỉnh Quảng Trị

Một ngư dân bị mất tích sáng nay (2/1) trong lúc mưu sinh gần bờ vùng biển Quảng Trị, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Vào khoảng 6h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo ông Phan Văn Hùng (sinh năm 1960, trú thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) sử dụng thuyền công suất nhỏ, dài dưới 6 mét ra biển đánh cá thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Thời điểm gặp nạn, vị trí chiếc thuyền cách bờ biển khoảng 100 mét. Ông Hùng hiện đang mất tích.

Các lực lượng kéo thuyền vào bờ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt huy động 2 tổ công tác với 10 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm. Lực lượng chức năng tổ chức kéo chiếc thuyền gặp nạn vào bờ, đồng thời tuần tra dọc bờ biển, rà soát khu vực nghi nạn nhân trôi dạt nhằm sớm tìm kiếm tung tích ông Hùng.

Lực lượng Biên phòng tuần tra dọc bờ biển tìm kiếm nạn nhân

Trước tình hình thời tiết trên biển thất thường, cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, hạn chế ra khơi bằng phương tiện nhỏ, trang bị đầy đủ áo phao và thiết bị an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.