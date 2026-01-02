Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngư dân mất tích khi đánh bắt gần bờ thuộc tỉnh Quảng Trị

  • Thứ sáu, 2/1/2026 17:07 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Một ngư dân bị mất tích sáng nay (2/1) trong lúc mưu sinh gần bờ vùng biển Quảng Trị, đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Vào khoảng 6h30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhận được tin báo ông Phan Văn Hùng (sinh năm 1960, trú thôn Hà Lợi Trung, xã Bến Hải) sử dụng thuyền công suất nhỏ, dài dưới 6 mét ra biển đánh cá thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Thời điểm gặp nạn, vị trí chiếc thuyền cách bờ biển khoảng 100 mét. Ông Hùng hiện đang mất tích.

mat tich anh 1

Các lực lượng kéo thuyền vào bờ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt huy động 2 tổ công tác với 10 cán bộ, chiến sĩ, phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm. Lực lượng chức năng tổ chức kéo chiếc thuyền gặp nạn vào bờ, đồng thời tuần tra dọc bờ biển, rà soát khu vực nghi nạn nhân trôi dạt nhằm sớm tìm kiếm tung tích ông Hùng.

mat tich anh 2

Lực lượng Biên phòng tuần tra dọc bờ biển tìm kiếm nạn nhân

Trước tình hình thời tiết trên biển thất thường, cơ quan chức năng khuyến cáo ngư dân cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, hạn chế ra khơi bằng phương tiện nhỏ, trang bị đầy đủ áo phao và thiết bị an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tìm thấy thi thể nam sinh Đại học Bách khoa Hà Nội sau 8 ngày mất tích

Khoảng 15h30 ngày 23/12, Công an xã Hồng Vân (Hà Nội) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực bãi bồi sông Hồng.

16:48 24/12/2025

Một cán bộ tử vong khi đánh cá trên biển

Trong lúc đánh bắt cá trên vùng biển Lâm Đồng, một cán bộ Mặt trận không may gặp nạn, được tìm thấy tử vong sau hơn nửa ngày mất tích.

18:53 22/12/2025

Tàu cá trôi dạt vào bờ, một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển

Sáng nay 19/12, một tàu cá trôi dạt vào bờ biển bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân đi trên tàu cá hiện mất tích.

11:55 19/12/2025

https://vov.vn/xa-hoi/ngu-dan-mat-tich-khi-danh-bat-gan-bo-thuoc-tinh-quang-tri-post1258400.vov

Vinh Thông/VOV-Miền Trung

mất tích Quảng Trị ngư dân Cảng Cửa Việt bờ biển

    Thoi tiet ngay 3/1: Bac Bo tiep tuc ret dam, ret hai hinh anh

    Thời tiết ngày 3/1: Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, rét hại

    42 phút trước 21:30 2/1/2026

    0

    Ngày 3/1, Bắc Bộ và Hà Nội tiếp tục duy trì trạng thái nhiều mây, trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại và nguy cơ băng giá; Trung Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa đến mưa to; Nam Bộ và Tây Nguyên phổ biến đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

    Chinh quyen noi gi ve tin xe bon chay qua bo ke truoc khi bi sap? hinh anh

    Chính quyền nói gì về tin xe bồn chạy qua bờ kè trước khi bị sập?

    2 giờ trước 20:37 2/1/2026

    0

    Liên quan đến thông tin xe bồn chạy qua trước thời điểm xảy ra vụ sập bờ kè khiến 4 người tử vong tại xã Sơn Thành (Đắk Lắk), chính quyền địa phương cho biết đây mới chỉ là phản ánh ban đầu từ người dân và đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

