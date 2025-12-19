Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tàu cá trôi dạt vào bờ, một ngư dân Quảng Trị mất tích trên biển

  • Thứ sáu, 19/12/2025 11:55 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Sáng nay 19/12, một tàu cá trôi dạt vào bờ biển bãi tắm cộng đồng Trung Giang, xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm một ngư dân đi trên tàu cá hiện mất tích.

Khoảng 6h30 sáng nay, tại khu vực bờ biển bãi tắm cộng đồng Trung Giang, người dân phát hiện một tàu cá dài dưới 6m, rộng khoảng 1,8m trôi dạt vào bờ. Trên tàu còn toàn bộ máy móc và ngư cụ. Qua xác minh ban đầu của lực lượng chức năng, chủ tàu là ông Hồ Ngọc Châu (sinh năm 1982), trú thôn An Hòa 2, xã Cửa Tùng. Ông Châu đi biển một mình, đến nay chưa liên lạc được và được xác định đang mất tích trên biển.

Lực lượng chức năng và người dân kéo tàu cá lên bờ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng 204 phối hợp với lực lượng dân quân, Công an xã và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm, đồng thời đưa tàu cá vào bờ để phục vụ công tác xác minh, điều tra.

Trước đó, vào khoảng 14h ngày 16/12/2025, tại khu vực bờ kè phía Nam cầu Cửa Tùng (thôn Bắc Sơn, xã Bến Hải) cũng xảy ra một vụ tai nạn trên biển. Trong quá trình đi đầm lưới, thuyền thúng do ông Lê Văn Thường (sinh năm 1979, trú thôn An Hòa 1, xã Cửa Tùng) làm chủ gặp sóng lớn khi di chuyển vào cửa lạch, khiến thuyền bị nghiêng và ông Thường rơi xuống biển. Nạn nhân đã bơi được vào bờ an toàn. Lực lượng Công an, Quân sự các xã Cửa Tùng, Bến Hải và quần chúng nhân dân tổ chức tìm kiếm, cứu hộ. Đến 17h50 cùng ngày, thuyền thúng được kéo vào bờ an toàn, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 10 triệu đồng.

Thuyền thúng gặp nạn ngày 16/12 được các lực lượng ứng cứu kịp thời.

Từ các vụ việc trên, lực lượng Biên phòng khuyến cáo ngư dân thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, trang bị đầy đủ phương tiện bảo đảm an toàn, không chủ quan khi hoạt động trên biển và hạn chế ra khơi trong điều kiện sóng gió phức tạp để phòng tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra.

