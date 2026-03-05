Cử tri đánh giá cao chương trình hành động của ông Vũ Văn Tiến

Sáng 5/3, tại TP Hải Phòng, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải phòng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (đơn vị bầu cử số 6).

Tham dự Hội nghị có bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đại diện Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, Uỷ ban bầu cử thành phố, các sở, ban, ngành thành phố và cử tri phường Hải Dương và cử tri tại các điểm cầu trực tuyến, gồm các phường: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc.

Tại đơn vị bầu cử số 6, 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trần Thị Hải Hà, Phó giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng; bà Phan Thị Huệ, Phó trưởng phòng, Phòng Du lịch - Dịch vụ - Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, thành phố Hải Phòng; ông Nguyễn Thanh Tùng, Công chức Sở Tài chính, thành phố Hải Phòng.

Tại hội nghị, sau khi nghe ông Đặng Văn Hách, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, các ứng cử viên đã trình bày Chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI.

“Không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri”

Là ứng cử viên có 22 năm công tác, ở nhiều vị trí, tại các cơ quan báo chí Trung ương, và có 12 năm giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Xây dựng, trình bày nội dung chương trình hành động, ông Vũ Văn Tiến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chia sẻ, nhiệm kỳ qua đã ghi dấu nhiều nỗ lực nổi bật của Hải Phòng. Giữa muôn vàn khó khăn, thành phố vẫn kiên trì tiến lên, giữ vững nhịp phát triển và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế vùng Duyên hải Bắc Bộ. Đặc biệt, sau quá trình hợp nhất, tinh gọn bộ máy và mở rộng không gian phát triển, Hải Phòng mới không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn mạnh hơn về chất lượng quản trị. Thành phố giữ vững truyền thống đoàn kết, kỷ cương, kỷ luật; kinh tế tiếp tục tăng trưởng hai con số, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Hạ tầng chiến lược như cảng biển, logistics, giao thông liên vùng được đầu tư mạnh mẽ, đồng bộ, tạo “xương sống” cho phát triển dài hạn. Môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân từng bước nâng cao - tất cả cho thấy bản sắc nhân văn của một thành phố Anh hùng, vì con người.

“Từ những nền tảng vững chắc đó, tôi rất vui mừng, cảm thấy may mắn khi được ứng cử tại Hải Phòng. Hải Phòng là quê hương, nơi tôi sinh ra, lớn lên. Hồn cốt, văn hóa xứ Đông nghĩa tình, nhưng đầy bản lĩnh, khí phách là hành trang, nền tảng giúp tôi thắp lên niềm tin, mài dũa, phấn đấu, vượt lên chính mình, vươn lên và cống hiến để có được những gì hôm nay. Vì thế, tôi rất biết ơn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân đã thương yêu, giúp đỡ, ủng hộ, động viên tôi trong những năm tháng ấy. Và dù ở cương vị công tác, hay chức vụ nào tôi cũng tâm niệm, thấm thía rằng: Con người có thể đi rất xa bằng tài năng và chức vụ, nhưng chỉ có thể đi rất bền bằng tình nghĩa và cội nguồn. Để đi xa mà không lạc hướng, đi cao mà vẫn chạm đất quê nhà.”, ông Vũ Văn Tiến chia sẻ.

Ông Vũ Văn Tiến cho biết, với kinh nghiệm hoạt động báo chí rất nhiều năm và với tư cách, trách nhiệm của Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông luôn đau đáu, trăn trở và tự đặt ra các câu hỏi: Bản thân phải làm gì để xứng đáng với niềm tin cử tri trao gửi? Phải cùng nhân dân làm gì để quê hương ngày càng khởi sắc, giàu mạnh hơn? Cần làm gì để mỗi chính sách đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thật? Hơn tất cả, người dân, từng nhóm yếu thế, từng cộng đồng cụ thể được hưởng ích lợi gì, thiết thực hay không? Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân có được nâng lên không?

Ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trình bày nội dung chương trình hành động.

Để trả lời cho những trăn trở đó, trong nội dung chương trình hành động của mình, ông Vũ Văn Tiến cho biết, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ luôn giữ vững bản lĩnh, liêm chính, nói đi đôi với làm; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, kỹ năng nghị trường, làm việc kỷ luật, trách nhiệm, hiệu quả, có chiều sâu; thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động Quốc hội.

Cùng với đó sẽ luôn ở bên cạnh Nhân dân, gắn bó mật thiết với cử tri; lắng nghe, thấu hiểu, phản ánh trung thực hơi thở cuộc sống đến Quốc hội; công khai kênh tiếp nhận ý kiến, tăng cường đối thoại trực tiếp, nhất là địa bàn khó khăn; giám sát chặt chẽ việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, bảo đảm phản hồi minh bạch, đúng pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị.

Cũng theo ông Vũ Văn Tiến, với vai trò, trách nhiệm của mình sẽ kiến nghị cơ chế, chính sách đột phá để Hải Phòng bứt phá trong không gian phát triển mới: Cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; nâng cao năng lực kết nối để tăng cường thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế tư nhân; triển khai khu thương mại tự do; chuyển đổi xanh - số; tăng cường công tác quy hoạch, phát triển đô thị tạo không gian phát triển mới cho thành phố; phát triển nhà ở xã hội - nhà ở công nhân; kiến nghị xử lý dự án chậm tiến độ và quy hoạch treo gây thất thoát, lãng phí; kết nối liên vùng; nâng cấp hệ thống cảng thủy nội địa... Xây dựng đô thị Hải Phòng hiện đại, thông minh, giàu bản sắc, phấn đấu đến năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí quan trọng của đô thị đặc biệt.

“Tôi cũng đặc biệt quan tâm đến các giải pháp nhằm nâng cao đời sống Nhân dân: Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa; tạo việc làm bền vững, nhất là các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án trọng điểm; thu hút nhân tài cho thành phố; chăm lo người có công và người yếu thế, lấy hạnh phúc Nhân dân làm thước đo. Tập hợp rộng rãi các giai cấp, giai tầng xã hội, trở thành sức mạnh nội sinh, tăng cường đoàn kết, đồng thuận. Trên tinh thần, đã nói là làm, đã bàn là thông, đã quyết là cả thành phố một lòng. Được như vậy thì khó khăn mấy cũng vượt qua, chắc chắn thành phố Hải Phòng sẽ phát triển bứt phá.”, ông Vũ Văn Tiến chia sẻ.

Ứng cử viên Vũ Văn Tiến cũng nêu rõ, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ góp phần xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế từ thực tiễn đời sống; lấy khó khăn của người dân và doanh nghiệp làm điểm xuất phát khi góp ý chính sách; theo dõi sát việc thực thi luật, đo lường hiệu quả, hành động quyết liệt để người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi thật.

Đồng thời sẽ quyết liệt triển khai nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội đến nơi đến chốn, trên tinh thần xây dựng; đổi mới hoạt động Mặt trận theo hướng mạnh về cơ sở, tăng dân chủ trực tiếp, ứng dụng nền tảng số để người dân gửi kiến nghị và theo dõi xử lý minh bạch; kiên quyết đấu tranh với trì trệ, thiếu trách nhiệm; phối hợp giải quyết dứt điểm vấn đề dân sinh bức xúc; phối hợp cùng các cơ quan chức năng đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Mặt trận từ thành phố đến cấp cơ sở.

“Mỗi cán bộ luôn tận tụy để dân mến/Trách nhiệm để dân thương/Kỷ cương để dân trọng/Năng động để dân được nhờ; Chân thành lắng nghe ý kiến của Nhân dân, lấy ấm no, hạnh phúc của Nhân dân làm mục tiêu phấn đấu của bản thân mình”, ông Vũ Văn Tiến nói.

Nhấn mạnh không chỉ dừng lại ở chương trình hành động đã nêu mà thực tế chính là những hành động trong thực tiễn, ông Vũ Văn Tiến khẳng định không xem cam kết là khẩu hiệu, mà là kỷ luật hành động và trách nhiệm đến cùng trước cử tri.

“Mỗi việc tôi theo đuổi sẽ có mục tiêu cụ thể, thời hạn rõ ràng, kết quả đo được và phản hồi minh bạch để Nhân dân và cử tri giám sát. Tôi sẽ đi cơ sở nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, làm việc quyết liệt hơn, quyết tâm gấp mười lần, hành động gấp trăm lần, để những kiến nghị chính đáng không bị chậm trễ, không bị bỏ quên.”, ông Vũ Văn Tiến bày tỏ và nguyện đem hết trí tuệ, bản lĩnh, tận tâm, tận hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, như mong mỏi, lời nhắc nhở của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đối với mỗi cán bộ, từng đảng viên tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là: “Họp ít hơn; làm việc, hành động nhiều hơn; ít khẩu hiệu hơn, nhiều kết quả hơn; ít thủ tục hơn, nhiều nụ cười của Nhân dân hơn”, để góp phần xây dựng Hải Phòng, cùng Đất nước đổi mới, phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, hiện đại và nhân văn hơn.

Cử tri kỳ vọng với trách nhiệm và cam kết của người ứng cử

Lắng nghe chương trình hành động của ông Vũ Văn Tiến, cử tri tham dự đánh giá cao các nội dung mà ông đã đề cập, nhất là các giải pháp nhằm nâng cao đời sống Nhân dân: Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa; tạo việc làm bền vững, nhất là các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án trọng điểm; thu hút nhân tài cho thành phố; chăm lo người có công và người yếu thế, lấy hạnh phúc Nhân dân làm thước đo; đồng thời tích cực triển khai hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với việc triển khai chính sách trên địa bàn. Đây chính là những việc làm thiết thực nhất để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần và vật chất cho Nhân dân trên địa bàn.

Ông Nguyễn Bá Bình, Đội trưởng đội An ninh cơ sở tổ 17, phường Hải Dương chia sẻ, lắng nghe nội dung chương trình hành động của ông Vũ Văn Tiến, chúng tôi kỳ vọng với trách nhiệm là đại biểu Quốc hội và nhất là trách nhiệm của người con quê hương sẽ góp phần xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế từ thực tiễn đời sống; nâng cao năng lực kết nối để tăng cường thu hút đầu tư và đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn để nhân dân tiếp cận dịch vụ hành chính công thuận lợi hơn.

“Chúng tôi kỳ vọng từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ, ông Vũ Văn Tiến sẽ luôn lắng nghe ý kiến từ cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để gửi tới Quốc hội, từ đó góp phần xây dựng quê hương ngày càng khang trang hơn, giàu đẹp hơn”, ông Nguyễn Bá Bình kỳ vọng.

Bà Lê Thị Minh Phương, cử tri tổ dân phố số 2 phường Hải Dương bày tỏ, từ nội dung chương trình hành động sát thực, trách nhiệm của người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương, mỗi cử tri chúng tôi kỳ vọng, với tinh thần của tuổi trẻ, với quyết tâm hành động của mình, ông Vũ Văn Tiến sẽ phát huy năng lực, mang hết sức mình góp phần xây dựng quê hương, để nhân dân trên địa bàn cuộc sống ấm no, hạnh phúc

“Chúng tôi mong muốn ông Vũ Văn Tiến sẽ mang theo sức trẻ, mang theo những kỳ vọng trong chương trình hành động của mình để góp phần vào công cuộc đổi mới của đất nước trong thời gian tới.”, bà Lê Thị Minh Phương nói.