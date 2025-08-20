Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 35 thành viên, Ban Thường vụ có 11 thành viên.

Sáng 20/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên chính thức, với sự tham dự của 281 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 6.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại đại hội. Ảnh: Ngô Tùng.

Phát biểu tại đại hội, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, của các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực, nổi bật.

Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, tuy mới thành lập trong thời gian ngắn nhưng Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và đảm bảo lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Trọng tâm là quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, biện pháp triển khai, thực hiện nghị quyết của Đảng; xây dựng và thực hiện tốt chương trình công tác; nghiên cứu, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy, và thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Ông Nghị yêu cầu trong giai đoạn tới, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên để hiện thực hóa và triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội.

Tại đại hội, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành uỷ về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 35 thành viên, Ban Thường vụ có 11 thành viên. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy.

5 Phó bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM gồm: ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Dương Anh Đức, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Khoa Hải, Phó bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; ông Lê Văn Phong, Phó bí thư (chuyên trách) Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM; bà Lê Thị Hồng Nga, Phó bí thư Đảng ủy (chuyên trách), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM gồm 10 thành viên. Bà Lê Thị Hồng Nga, Phó bí thư Đảng ủy (chuyên trách), được chỉ định làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.HCM.