Thời điểm công bố kết quả bầu cử, danh sách người trúng cử

  • Thứ hai, 16/3/2026 09:18 (GMT+7)
Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 25/3.

Việc công bố kết quả bầu cử, danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành vào thời điểm như sau:

Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 25 tháng 3 năm 2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là ngày 25 tháng 3 năm 2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban bầu cử ở xã, phường, đặc khu căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất là ngày 25 tháng 3 năm 2026 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Tính đến 22h ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,64%

Đến 20h ngày 15/3, toàn quốc có 76.043.527 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 99,38% tổng số cử tri.

Hơn 99% cử tri cả nước đã đi bầu

Đến 19h ngày 15/3, thời gian bầu cử chính thức kết thúc, các hòm phiếu trên cả nước được niêm phong. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt hơn 99%, nhiều địa phương tiệm cận hoặc đạt mức 100%.

