Sự chuyển giao ở TP.HCM

Sáng 25/8, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Trở lại TP.HCM lần này, ông Trần Lưu Quang gọi đây là niềm vui lớn đối với bản thân, gia đình và cả những nơi ông từng công tác. Trước đó, ông giữ vị trí Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020 trong hơn hai năm.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, bày tỏ tin tưởng rằng tân Bí thư TP.HCM Trần Lưu Quang, với kinh nghiệm phong phú qua quá trình công tác, từng là bí thư của hai tỉnh, thành phố và Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, sẽ tiếp tục vững vàng, kế thừa vai trò của ông Nguyễn Văn Nên, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đưa TP.HCM phát triển thành siêu đô thị tài chính, công nghiệp, trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học công nghệ hàng đầu, hướng tới tầm vóc các thành phố lớn trên thế giới, nằm trong nhóm 100 đô thị thông minh, bền vững toàn cầu.

Phát biểu nhậm chức, tân Bí thư kêu gọi cán bộ, lãnh đạo thành phố hãy đoàn kết, đừng nghĩ mình đến từ đâu, TP.HCM gốc hay Bình Dương, Vũng Tàu mà tất cả đang cùng chung không gian, cùng chung trách nhiệm với thành phố. Ông khẳng định sẽ cụ thể hóa chỉ đạo thành chương trình hành động, thể hiện khát vọng chung và mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, góp ý để TP.HCM "vì cả nước, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới".

Ông Trần Lưu Quang sinh năm 1967, quê tỉnh Tây Ninh. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo như Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Bí thư Thành ủy Hải Phòng và Phó thủ tướng trước khi được phân công làm Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Cùng thời điểm, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Văn Nên thôi giữ các chức vụ trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và không tiếp tục đảm nhiệm cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Nên được phân công làm Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đồng thời tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP.HCM cho đến Đại hội XIV.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá ông Nguyễn Văn Nên, trong vai trò Bí thư TP.HCM, đã lãnh đạo thành phố đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là sau khi sáp nhập TP.HCM với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu bàn giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Nên cho biết sẽ mãi khắc ghi cơ hội lớn khi được sống, cống hiến, trăn trở, được đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân TP.HCM để phục vụ nhân dân.

Ông nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc và nhận trách nhiệm những điều chưa làm được, những việc còn dang dở, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục bàn giao những gì có thể để các đồng chí nối tiếp cố gắng thực hiện.

Ngoài ra, Bộ Chính trị cũng quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương thay ông Trần Lưu Quang. Quyết định phân công của Bộ Chính trị sẽ được trao cho ông Nghị vào chiều cùng ngày tại Hà Nội.

Cũng trong sáng 25/8, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định phân công, bổ nhiệm ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, được điều động giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

