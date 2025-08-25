Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiểu sử tân Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM vừa được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Nguyen Thanh Nghi Trung uong anh 1

Nguyễn Thanh Nghị

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Sinh ngày 12/8/1976 tại Phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII
- Đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng, Cao cấp lý luận chính trị

2006-2008

Giảng viên Đại học Kiến trúc TP.HCM

2008-11/2011

Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP.HCM

1/2011

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI

11/2011-3/2014

Thứ trưởng Bộ Xây dựng

3/2014-10/2015

Phó bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa IX nhiệm kỳ 2010-2015, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011-2016

10/2015-10/2020

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X nhiệm kỳ 2015-2020

1/2016

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII

10/2020

Thứ trưởng Bộ Xây dựng

1/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

4/2021

Bộ trưởng Xây dựng

1/2025

Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

8/2025

Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

Thanh Hà

