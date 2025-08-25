Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được Bộ Chính trị điều động làm Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM được Bộ Chính trị điều động làm Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương. Ảnh: Duy Hiệu.

Sáng 25/8, tại hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ do Thành ủy TP.HCM tổ chức, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị đã được Bộ Chính trị điều động giữ chức Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Quyết định phân công của Bộ Chính trị sẽ được trao cho ông Nghị vào chiều cùng ngày tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị làm Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương thay thế ông Trần Lưu Quang - vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc lãnh đạo, chỉ đạo về phát triển kinh tế - xã hội; định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Thanh Nghị 49 tuổi, quê Cà Mau, trình độ Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật xây dựng, cao cấp lý luận chính trị.

Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí giảng viên Đại học Kiến trúc TP.HCM, rồi làm Trưởng ban Quản lý đào tạo sau đại học và quan hệ quốc tế, Phó hiệu trưởng Đại học Kiến trúc TP.HCM.

Tháng 11/2011, ông Nghị làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Đến tháng 3/2014, ông được điều chuyển công tác, trở thành Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang. Tháng 10/2015, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Đến tháng 10/2020, ông Nghị trở lại Bộ Xây dựng, giữ chức Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Xây dựng từ tháng 4/2021.

Ngày 25/1, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM và đảm nhiệm vị trí này trong 7 tháng qua.