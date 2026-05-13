Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Triều Tiên

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam mong muốn không ngừng vun đắp, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam. Ảnh: TTXVN.

Ngày 13/5, trong khuôn khổ chuyến thăm Triều Tiên, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao, có cuộc làm việc với đồng chí Kim Song Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên và hội đàm với đồng chí Choe Son Hui, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên.

Tại cuộc gặp, đồng chí Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam nhiệt liệt chào mừng đồng chí Lê Hoài Trung được cử làm Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Triều Tiên thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và chúc mừng thành công Đại hội IX của Đảng Lao động Triều Tiên; nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành dấu mốc quan trọng để Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới.

Chân thành chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng đất nước và phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Kim Song Nam tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam tại cuộc làm việc với đồng chí Kim Song Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: TTXVN.

Hoan nghênh chuyến thăm Triều Tiên của Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui khẳng định, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cử Đặc phái viên sang Triều Tiên thông báo về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện sự coi trọng cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam với Đảng, Nhà nước và nhân dân Triều Tiên.

Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son Hui nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và vị thế ngày càng nâng cao của Việt Nam; khẳng định lập trường nhất quán của Triều Tiên là luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước phù hợp lợi ích của nhân dân hai nước và theo tinh thần thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng tháng 10/2025.

Tại các cuộc gặp, Đặc phái viên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Lê Hoài Trung đã chúc mừng Triều Tiên tổ chức thành công Đại hội IX Đảng Lao động Triều Tiên; vui mừng thông báo về những kết quả quan trọng và thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh Đại hội đã đề ra đường lối, mục tiêu tổng quát, các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược nhằm xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển mới; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với tư tưởng xuyên suốt lấy “Dân là gốc”.

Quang cảnh hội đàm giữa Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choe Son Hui. Ảnh: TTXVN.

Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn mong muốn không ngừng vun đắp và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Triều Tiên ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả, phù hợp nguyện vọng chung của nhân dân hai nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Trong không khí hữu nghị, cởi mở, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp nhu cầu của cả hai bên; đẩy mạnh giao lưu nhân dân hai nước.

Tại cuộc hội đàm, hai bên cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm; nhất trí tăng cường hợp tác, điều phối tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, Diễn đàn khu vực ASEAN (ASEAN Regional Forum - ARF); đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.