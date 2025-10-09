Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm CHDCND Triều Tiên

  • Thứ năm, 9/10/2025 11:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 9/10 (theo giờ địa phương) ở Bình Nhưỡng, Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao nước ta.

To Lam Kim Jong Un anh 1

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Tô Lâm.
To Lam Kim Jong Un anh 2

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước CHDCND Triều Tiên Kim Jong Un bắt tay các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao nước ta sang thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên.
To Lam Kim Jong Un anh 3

Tổng Bí thư Kim Jong Un chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Tổng Bí thư Tô Lâm.
To Lam Kim Jong Un anh 4

Tổng Bí thư Kim Jong Un và Tổng Bí thư Tô Lâm.
To Lam Kim Jong Un anh 5

Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm diễn ra trọng thể tại Cung Thể thao ở Thủ đô Bình Nhưỡng.
To Lam Kim Jong Un anh 6

To Lam Kim Jong Un anh 7

Các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam
To Lam Kim Jong Un anh 8

Ở hai bên khán đài là dòng chữ “Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam” và “Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Triều Tiên và Việt Nam muôn năm”.
To Lam Kim Jong Un anh 9

Trên khán đài, hàng nghìn quần chúng nhân dân, hân hoan giơ cao vẫy cờ hai nước và hô vang chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.





Văn Hiếu/VOV

