Xe phun nước rửa đường sụt hố trên phố Hà Nội

Khoảng 13h ngày 25/5, xe phun nước rửa đường khi đi qua ngã tư Tràng Thi - Quán Sứ (phường Cửa Nam, TP Hà Nội) bất ngờ bị sụt bánh trước xuống hố tại khu vực đang thi công cống thoát nước, khiến phương tiện mắc kẹt, không thể di chuyển.
|
Bánh trước của xe phun nước rửa đường bị sụt hố. Ảnh: VTC News.
Theo ghi nhận tại hiện trường, miệng hố rộng khoảng 0,5 m, nằm giữa ngã tư.
Sau sự cố, lực lượng chức năng điều xe cẩu tới hỗ trợ. Tài xế phải xả bớt nước trong bồn để giảm tải trọng, phục vụ công tác cứu hộ.
Thời gian gần đây, Hà Nội ghi nhận nhiều vụ sụt lún mặt đường tại các khu vực đang thi công công trình. 10 ngày trước, ôtô con đang đi trên đường Quán Sứ (đoạn cổng Bệnh viện K) cũng bị sụt bánh trước xuống hố.
|
Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC News.
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng kết cấu nền, mặt đường trên loạt tuyến đang thi công như Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Quang Trung, Lý Thái Tổ… nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Sở nhấn mạnh, không để xảy ra tai nạn giao thông do hư hỏng hạ tầng trong quá trình thi công.
Việc hoàn trả mặt đường phải thực hiện theo từng phân đoạn, hoàn thiện xong mới được triển khai tiếp. Trường hợp gây hư hỏng hạ tầng, nhà thầu phải sửa chữa, khôi phục nguyên trạng.
Các đơn vị thi công phải tăng cường kiểm soát bụi, vệ sinh môi trường, thực hiện che chắn, rửa xe, phun sương giảm bụi; vật liệu, phế thải phải được che phủ kín, không để phát tán ra môi trường.
Đi tìm lời giải cho sức khỏe đô thị
Các nghiên cứu trong sách Trẻ hóa đô thị thể hiện cách tư duy mới trong việc bảo tồn di sản, tái sinh không gian và kiến tạo giá trị sống đô thị. Một số đề tài nghiên cứu được giới thiệu trong ấn phẩm gồm: Đánh thức “nơi chốn” trong thành phố: Cải tạo bùng binh giao thông thành không gian công cộng; Tái sinh nhà máy xe lửa Gia Lâm: Chuyển đổi di sản công nghiệp thành không gian sáng tạo; Mô hình nhà ở xã hội gắn với sinh hoạt thường nhật của người dân thu nhập thấp...