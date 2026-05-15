Ôtô sụt hố trước cổng Bệnh viện K Hà Nội

Khoảng 14h ngày 15/5, ôtô đang đi trên đường Quán Sứ, phường Cửa Nam, Hà Nội (đoạn cổng Bệnh viện K), bất ngờ bị sụt bánh trước xuống hố cống, mắc kẹt giữa đường.

Chiếc xe bị sụt hố trước cổng Bệnh viện K, phố Quán Sứ. Ảnh: Mạng xã hội.

Tại hiện trường, miệng hố rộng khoảng 0,6m, sâu 1m nằm giữa mặt đường, tại vị trí thi công cống thoát nước.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị thi công có mặt tại hiện trường để hỗ trợ đưa phương tiện gặp sự cố ra khỏi khu vực, đồng thời xử lý hố sụt trên mặt đường. Sau khoảng 30 phút mắc kẹt, chiếc xe được đưa ra khỏi hố.

Đơn vị thi công đã dựng rào chắn quanh khu vực sụt lún để đảm bảo an toàn, tiếp tục xử lý, khắc phục điểm hư hỏng và làm rõ nguyên nhân.

Thời gian gần đây, Hà Nội ghi nhận nhiều vụ sụt lún mặt đường tại các khu vực đang thi công công trình. Gần nhất, sáng 24/4, taxi đang chạy trên đường Khuất Duy Tiến bị sụt bánh xuống hố cống rộng 50cm, mắc kẹt giữa đường gây ùn ứ cục bộ.

Trước đó một ngày, trên đường Nguyễn Trãi (đoạn qua phường Thanh Xuân), xe tải biển số Hưng Yên khi di chuyển theo hướng Ngã Tư Sở - hầm chui Thanh Xuân cũng gặp sự cố tương tự.

Ngày 28/4, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố khẩn trương rà soát, sửa chữa các hư hỏng kết cấu nền, mặt đường trên loạt tuyến đang thi công như Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Quang Trung, Lý Thái Tổ… nhằm bảo đảm an toàn giao thông. Sở nhấn mạnh, không để xảy ra tai nạn giao thông do hư hỏng hạ tầng trong quá trình thi công.

Việc hoàn trả mặt đường phải thực hiện theo từng phân đoạn, hoàn thiện xong mới được triển khai tiếp. Trường hợp gây hư hỏng hạ tầng, nhà thầu phải sửa chữa, khôi phục nguyên trạng.

Các đơn vị thi công phải tăng cường kiểm soát bụi, vệ sinh môi trường, thực hiện che chắn, rửa xe, phun sương giảm bụi; vật liệu, phế thải phải được che phủ kín, không để phát tán ra môi trường.