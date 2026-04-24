Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Thêm một ôtô bất ngờ sụt hố trên đường ở Hà Nội

  • Thứ sáu, 24/4/2026 15:17 (GMT+7)
Khoảng 10h sáng 24/4, một vụ sụt lún bất ngờ xảy ra tại đường Vành đai 3 (Khuất Duy Tiến) khiến một xe ô tô 5 chỗ mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Bình bị “nuốt chửng” bánh trước.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS: 18H-040.19 đang lưu thông trên đường Vành đai 3 qua khu vực Khuất Duy Tiến thì bất ngờ mặt đường bị sụt lún, tạo thành hố sâu. Một bánh trước của xe rơi xuống hố, khiến phương tiện mắc kẹt tại chỗ. Sự cố khiến giao thông trên tuyến đường Khuất Duy Tiến, một trong những trục giao thông huyết mạch của Thủ đô bị ùn ứ.

Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự cố khi đang mưa, đường trơn trượt. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự cố và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 23/4, trên đường Nguyễn Trãi (phường Thanh Xuân, TP Hà Nội), một vụ sụt lún bất ngờ xảy ra khiến một xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Hưng Yên bị “nuốt chửng” bánh sau, gây ảnh hưởng đến giao thông qua khu vực.

Đáng chú ý, vị trí xảy ra sự cố gần khu vực đang được lực lượng chức năng rào chắn để phục vụ thi công công trình bể ngầm. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các đơn vị chức năng đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, xử lý sự cố và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.

Xa hơn, vào ngày 26/7/2025, một người điều khiển xe máy nhãn hiệu SH mang biển kiểm soát 17AL-038.XX khi di chuyển trên đường Trường Chinh (gần nút giao Tôn Thất Tùng - Lê Trọng Tấn) cũng bất ngờ rơi xuống “hố tử thần”. Vụ việc khiến phần đầu xe bị sụt lún xuống hố, phương tiện hư hỏng nhẹ. Rất may, người điều khiển xe không bị thương.

Theo lý giải của Sở Xây dựng Hà Nội, nguyên nhân của sự cố trên đường Trường Chinh là do đường ống nước sạch đường kính khoảng D100 bị rò rỉ ngầm bên dưới. Dòng nước phun mạnh ra ngoài đã gây xói lở đất nền, dẫn đến sụt lún mặt đường và hình thành hố sâu.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết việc xảy ra các sự cố hạ tầng ngầm ảnh hưởng đến đời sống người dân là điều không mong muốn. Từ thực tế các vụ việc gần đây, Sở đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý hạ tầng tăng cường giám sát, kiểm tra chất lượng công trình, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, nhằm hạn chế các sự cố tương tự.

Nguyên nhân cụ thể của vụ sụt lún trên đường Khuất Duy Tiến đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

https://vov.vn/xa-hoi/them-mot-xe-o-to-bat-ngo-sut-ho-khi-dang-luu-thong-tren-duong-o-ha-noi-post1286524.vov

Văn Ngân/VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Ôtô sụt hố Hà Nội Ôtô Sụt hố Hà Nội Khuất Duy Tiến

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

