Xe Porsche cùng 5 xe tải tông liên hoàn, cầu Phú Mỹ tắc nhiều giờ

Vụ va chạm liên hoàn giữa ôtô Porsche 7 chỗ cùng 5 xe tải, xe đầu kéo trên cầu Phú Mỹ, TP.HCM khiến một làn đường bị phong tỏa, giao thông ùn tắc kéo dài.

Tối 22/4, Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ôtô trên cầu Phú Mỹ khiến giao thông ùn tắc kéo dài.

Porsche 7 chỗ cùng 5 xe tải tông liên hoàn, cầu Phú Mỹ ùn tắc nhiều giờ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 20h, xe tải đi trên cầu Phú Mỹ theo hướng từ Quận 7 cũ về vòng xoay Mỹ Thủy, khi đổ dốc bất ngờ va chạm với xe tải chạy phía trước. Ngay sau đó, ôtô Porsche 7 chỗ, một xe tải khác cùng hai xe đầu kéo lao tới, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn.

Theo ghi nhận tại hiện trường, các phương tiện hư hỏng phần đầu, phần đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Trong đó, ôtô Porsche bị hư hỏng nặng nhất, phần đầu xe biến dạng, nắp capo cong vênh mắc vào rơ-moóc xe đầu kéo phía trước; kính chắn gió và cửa kính bên hông đều bị vỡ.

Nam tài xế điều khiển Porsche cho biết khi xuống dốc cầu, lượng phương tiện lưu thông đông, các xe nối đuôi nhau di chuyển chậm nên anh chủ động giảm tốc để giữ khoảng cách an toàn. Tuy nhiên, xe tải và xe đầu kéo phía sau bất ngờ lao tới, đẩy xe của anh kẹp chặt vào đầu kéo phía trước.

Các phương tiện hư hỏng phần đầu, phần đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Cú va chạm mạnh khiến toàn bộ túi khí trên ôtô bung ra. Tài xế bị choáng trong ít phút nhưng may mắn không bị thương và tự mở cửa thoát ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến một làn cầu Phú Mỹ bị các phương tiện chắn ngang, giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Do đây là tuyến kết nối khu Nam TP.HCM với cảng Cát Lái, hàng nghìn xe tải, container phải dừng tại chỗ, ảnh hưởng hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.