Bé gái gần 2 tuổi bị xe cán tử vong khi chơi trong cây xăng ở TP.HCM

  • Thứ tư, 22/4/2026 21:42 (GMT+7)
Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm khiến một bé gái tử vong tại cây xăng trên địa bàn phường Bến Cát (khu vực này trước đây thuộc TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Ngày 22/4, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn khiến một bé gái gần 2 tuổi tử vong. Sự việc xảy ra tại cây xăng nằm ở giao lộ đường NC và đường D7, thuộc khu vực ấp Cầu Sắt, phường Bến Cát, TP.HCM.

Bé gái nằm chơi tại lối đi của cây xăng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h sáng cùng ngày, ông P.C.T (SN 1978) điều khiển xe ôtô con di chuyển vào cây xăng để tiếp nhiên liệu. Lúc này, bé gái đang nằm chơi ngay lối vào cây xăng. Khi xe ô tô ôm cua để vào vị trí cột bơm xăng đã không may cán qua người cháu bé.

Ngay khi phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng và người dân xung quanh đã hô hoán, tìm cách sơ cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại chỗ. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan công an.

Mọi người cố gắng sơ cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng phường Bến Cát đã có mặt để phong tỏa và bảo vệ hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để làm rõ vụ việc.

Đáng chú ý, đoạn video ghi lại toàn cảnh sự việc sau đó được chia sẻ mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Bên cạnh nỗi xót xa cho nạn nhân, nhiều người đặt dấu hỏi về trách nhiệm của người lớn khi để con trẻ nằm chơi tại khu vực nguy hiểm, nơi có nhiều phương tiện ra vào thường xuyên.

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Thiên Lý/VOV

