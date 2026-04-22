Tin xấu với người ngủ trưa nhiều, thường xuyên

Thói quen ngủ trưa có thể phản ánh tình trạng sức khỏe tiềm ẩn ở người lớn tuổi, thậm chí liên quan đến nguy cơ tử vong cao hơn.

Ngày 20/4, tạp chí JAMA Network Open công bố bài nghiên cứu mang tên "Mối liên hệ giữa thói quen ngủ trưa và nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở người lớn tuổi" thu hút sự chú ý của giới chuyên môn, theo People.

Nhóm tác giả đã phân tích dữ liệu kéo dài 19 năm của 1.338 người từ 56 tuổi trở lên, thu thập thông qua các thiết bị đeo theo dõi hoạt động.

Kết quả cho thấy những người có xu hướng ngủ trưa kéo dài và lặp lại nhiều lần trong khoảng từ 9h đến 19h có nguy cơ đối mặt với các vấn đề sức khỏe như suy giảm thần kinh, bệnh tim mạch... cao hơn. Đồng thời, nhóm này cũng ghi nhận tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân cao hơn so với những người ít ngủ trưa hoặc ngủ trưa điều độ.

Theo nhóm nghiên cứu, ngủ trưa quá mức có thể làm gián đoạn giấc ngủ ban đêm và gây rối loạn nhịp sinh học. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tim mạch, làm tăng huyết áp, kích hoạt hệ thần kinh giao cảm và làm suy giảm khả năng giãn nở của mạch máu.

Một điểm đáng chú ý khác là sự khác biệt giữa thời điểm ngủ trưa. Những người ngủ trưa vào buổi sáng được cho là có nhiều vấn đề sức khỏe tiềm ẩn hơn so với nhóm ngủ trưa vào buổi chiều. Bên cạnh đó, ngủ trưa ban ngày còn có thể liên quan đến tình trạng viêm toàn thân, yếu tố thường gặp trong nhiều bệnh mạn tính.

Các chuyên gia nhận định việc ngủ trưa kéo dài và thường xuyên ở người lớn tuổi có thể không chỉ là thói quen sinh hoạt, mà còn là biểu hiện của các bệnh lý tiềm ẩn. Do đó, việc theo dõi các chỉ số giấc ngủ thông qua thiết bị đeo có thể giúp nhận diện sớm những cá nhân có nguy cơ cao, từ đó hỗ trợ xây dựng các giải pháp cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe lâu dài.