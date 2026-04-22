Mâu thuẫn vì mở nhạc to trên xe buýt, một người bị đâm tử vong

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong.

Ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Trần Hoàng Thông (SN 1986, ngụ xã Bến Cầu) và Phạm Hồng Hải (SN 2000, ngụ xã Long Thuận) để điều tra xử lý về hành vi "giết người". Nạn nhân của 2 đối tượng là N.T.L. (SN 1989, ngụ xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, khoảng 19h ngày 21/4, tại tuyến đường tại KP Phước Đức B, phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh (gần KCN Phước Đông) có chiếc xe buýt chở công nhân dừng lại. Trên xe một số công nhân bước xuống (có cả nam lẫn nữ) sau đó phát hiện 2 người tấn công một nam công nhân mặc áo vàng.

2 đối tượng Hải và Thông tại cơ quan điều tra.

Một số công nhân nữ lao vào can ngăn nhưng 2 đối tượng hung hãn tấn công và dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người nam công nhân, sau đó bỏ trốn. Nạn nhân bị thương nặng, mất máu nên tử vong ngay sau đó.

Công an phường Gia Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai một số nhân chứng để xác định nguyên nhân và tiến hành truy xét 2 đối tượng gây án. Đến khuya cùng ngày, 2 đối tượng gây án là Thông và Hải sau khi hay tin nạn nhân đã tử vong nên ra Công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận trên chuyến xe buýt đưa rước công nhân từ xã Bến Cầu đến KCN Phước Đông anh L. sử dụng điện thoại mở nhạc lớn gây ảnh hưởng đến nhiều người trên xe, Thông đến nhắc nhở nhưng anh L. không chịu mở âm thanh nhỏ lại dẫn đến mâu thuẫn.

Được mọi người trên xe can ngăn nên 2 bên không xảy ra ẩu đả trên xe. Khi xe buýt gần đến công ty, 2 bên xuống xe và tiếp tục nảy sinh mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong.