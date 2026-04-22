Nam thanh niên vừa ra tù lại đánh người dẫn đến tử vong ở Gia Lai

Xảy ra mâu thuẫn, Dương Quang Trung (xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) dùng tay đấm vào mặt người đàn ông khiến người này ngã đập đầu xuống nền nhà, tử vong.

Chiều 22/4, Công an xã Phú Thiện thông tin, hiện đơn vị phối hợp với Tổ công tác địa bàn khu vực 7, Phòng PC02 Công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn khiến anh V.T.T (SN 1984, trú tổ dân phố 3, xã Phú Thiện) chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Gia đình đang lo hậu sự cho anh V.T.T. Ảnh người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, tối 21/4, anh V.T.T và Dương Quang Trung (SN 1999, trú xã Phú Thiện) cùng với nhóm người đến chơi nhà ông N.V.H (SN 1966, trú tại tổ dân phố 3, xã Phú Thiện).

Đến khoảng 22h cùng ngày thì xảy ra mâu thuẫn giữa V.T.T cùng Dương Quang Trung và N.V.T (một người trong nhóm, SN 1999, trú tại thôn Nam Hà, xã Chư A Thai). Trung đấm vào mặt của anh V.T.T. khiến anh này bị ngã, đập đầu xuống nền nhà lát bằng gạch men.

Anh V.T.T. được mọi người xung quanh đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế Phú Thiện sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai điều trị tiếp. Tại đây, Bệnh viện Đại học Y dược Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận nạn nhân nhập viện trong tình trạng tiên lượng nặng với biểu hiện hôn mê sâu, suy hô hấp, chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương, nguy cơ tử vong cao.

Sau đó anh V.T.T. tiếp tục được đưa xuống Bệnh viện đa khoa Trung tâm Gia Lai để điều trị nhưng vì chấn thương quá nặng đã tử vong lúc 19h15 ngày 21/4.

Đến 14h ngày 21/4, Dương Quang Trung đến Công an xã Phú Thiện trình diện, khai nhận hành vi. Nghi phạm Dương Quang Trung từng có 1 tiền án về tội “Giết người”, vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025.

Hiện, Công an xã Phú Thiện đã mời những người có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, xác minh nguyên nhân cố ý gây thương tích.