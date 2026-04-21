Cha tử vong trong lán, con trai bị thương nằm gục bên đường

Một vụ việc nghiêm trọng vừa xảy ra tại công trình đường 991B (phường Tân Hải, TP.HCM) khi người cha được phát hiện đã tử vong trong lán, còn con trai bị thương nặng.

Ngày 21/4, Công an phường Tân Hải, TP.HCM thông tin ban đầu về vụ án đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm 20/4, Công an phường Tân Hải tiếp nhận tin báo về một vụ nghi án mạng xảy ra tại khu lán trại của Công ty Toàn Thắng, nơi đang thi công công trình đường 991B, thuộc tổ 9, khu phố Phước Tấn.

Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an địa phương đã khẩn trương có mặt, phong tỏa và bảo vệ hiện trường.

Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện một người đàn ông đã tử vong. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Phong (SN 1974, hộ khẩu thường trú tại xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận - nay thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Cách hiện trường khoảng 100 m, lực lượng chức năng phát hiện con trai nạn nhân tên Phúc, trong tình trạng bị thương ở vùng bụng, nằm bất tỉnh bên đường. Nạn nhân này sau đó được đưa đi cấp cứu.

Công an phường Tân Hải đã tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo và bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra làm rõ.