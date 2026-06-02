Khởi tố đôi nam nữ kinh doanh 4.800 bộ quần áo giả các thương hiệu nổi tiếng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Quang Duy (SN 2002), Vũ Minh Huệ (SN 2003) về hành vi "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên tiến hành kiểm tra cửa hàng Duy Bi Luxury tại tổ dân phố Phúc Khánh, phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên do Trần Quang Duy và Vũ Minh Huệ làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4.800 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Adidas, 290 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Nike, 400 bộ quần áo gắn nhãn hiệu Dolce & Gabbana, 265 áo mang nhãn hiệu Lacoste cùng nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Các đối tượng trong vụ án.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Duy và Huệ khai nhận toàn bộ số quần áo gắn tem, nhãn của các thương hiệu đều do hai đối tượng đặt các cơ sở may gia công sản xuất theo mẫu của các thương hiệu nổi tiếng để bán trên nền tảng mạng xã hội TikTok và tại cửa hàng, với giá dao động từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng/sản phẩm.

Quá trình điều tra xác định, toàn bộ số quần áo gắn tem, nhãn các thương hiệu nêu trên đều không phải hàng chính hãng, không được các chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép sản xuất hoặc phân phối tại thị trường Việt Nam.

Tang vật trong vụ án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.